“Buco da 200 milioni, è una tragedia”: il Napoli dipende dalla Champions

Il giornalista e opinionista del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo ha parlato del momento del Napoli, soffermandosi su Garcia e sulla situazione economica del club

Il Napoli sta attraversando un momento piuttosto delicato. Dopo l’incredibile cavalcata verso lo Scudetto della scorsa stagione, quest’anno i partenopei stanno faticando a riconfermarsi. Anche il giornalista Marco Bellinazzo ha commentato la situazione.

Non è ancora scoccata la scintilla tra il Napoli e il suo nuovo allenatore Rudi Garcia. I partenopei faticano a ritrovare quella forma che gli ha portati alla vittoria dello Scudetto la scorsa stagione. In più preoccupa la situazione di Victor Osimhen, con il contratto in scadenza tra 2 anni e un rinnovo che tarda ad arrivare.

Anche il giornalista del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo ha commentato ai microfoni di canale 8 il momento del Napoli: “De Laurentiis si è illuso di trattenere Spalletti, ma alla fine ha peccato di eccesso d’ottimismo. Dopo 13 partite è chiaro che la squadra non riconosca l’autorevolezza di Garcia”. L’opinionista partenopeo ha poi continuato spostando l’accento sui guadagni del club: “Gli incassi dello stadio sono raddoppiati, il brand Napoli è in crescita, ma ha perso il suo regista“.

Oltre al problema dell’allenatore, i partenopei devono fare i conti anche con il futuro della loro stella Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è ormai ai ferri corti con la società, e il rinnovo promesso in estate non sembra nei piani di Aurelio De Laurentiis. Il giornalista Bellinazzo si espresso sulla questione, sottolineando la gravità di un possibile addio: “Se Victor dovesse andare in scadenza, ci sarebbe una perdita di 100 milioni per il Napoli”.

Bellinazzo: “Senza la Champions è un tragedia per il Napoli”

Marco Bellinazzo ha parlato anche della situazione economica del Napoli. Secondo il giornalista del Sole 24 Ore, la qualificazione allo prossima Champions League è fondamentale per le casse della squadra partenopea.

Al momento gli Azzurri si ritrovano in quinta posizione, ma il Campionato è ancora molto lungo. Bellinazzo ha spiegato gli obbiettivi minimi dei partenopei questa stagione: “Non agganciare il quarto posto porterebbe una perdita da 200 milioni di euro. Senza la qualificazione in Champions diventa una tragedia“. Giocare anche il prossimo anno la competizione per club più importante del mondo, quindi, è fondamentale per il Napoli.

Infine, Bellinazzo ha commentato la situazione economica della società, dopo la vittoria della scorsa stagione: “E’ un vero peccato il fatto che, dopo uno Scudetto memorabile, ci sia stato questo rallentamento. Ci sarebbero stati tutti gli elementi per continuare a far correre il brand Napoli, manca però uno stadio di qualità”.