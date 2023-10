Allegri euforico: torna titolare dopo 2 anni, la fine di un incubo

Allegri può finalmente sorridere; il giocatore, infatti, sta per tornare titolare dopo una lunghissima assenza

Tempo di Coppa Italia con il secondo turno di una competizione dove le big ancora devono fare il loro ingresso; nella serata di giovedì sarà il turno di Torino Frosinone, due squadre che proveranno a togliersi soddisfazioni proprio in Coppa Italia. I granata sono reduci dalla vittoria, importantissima, in casa del Lecce e vogliono andare avanti nel torneo anche per dare continuità di risultati mentre i ragazzi di Di Francesco cercano l’immediato riscatto dopo la clamorosa rimonta subita in casa del Cagliari.

Un match molto interessante con anche Allegri spettatore interessato ma non perché l’avversario della sua Juventus agli ottavi di finale (i bianconeri affronteranno la vincente di Salernitana Sampdoria) ma per un giocatore pronto a prendersi la scena e non stiamo parlando di Soulé che, da quando è arrivato a Frosinone, sta mostrando tutto il suo talento e le sue qualità.

Il giocatore tenuto sotto osservazione è Kaio Jorge, attaccante della Juventus in prestito al Frosinone; classe 2002, in questa stagione ha fatto il suo esordio nel match in casa del Bologna entrando, con la sua squadra sotto due a uno, a cinque minuti dalla fine. Giocatore di grande talento ma che, fino a questo momento, non è ancora riuscito ad esprimere la sua qualità a causa di diversi infortuni.

Ora però i problemi fisici sembrano essere alle spalle e il giocatore è pronto a scalare gerarchie nella formazione di Di Francesco; il primo test, molto probabilmente, sarà proprio in Coppa Italia con l’attaccante pronto a tornare titolare dopo due anni dall’ultima volta. L’incubo sta per finire e la partita, in casa del Torino, rappresenta il primo passo per tornare protagonista ad alti livelli.

Kaio Jorge torna titolare? Juventus alla finestra

Come detto la Juventus di Allegri osserva interessata il percorso dei suoi ragazzi in prestito e se Soulé ha fin da subito mostrato le proprie qualità, per Kaio Jorge il discorso è diverso. L’attaccante classe 2002 ora ha la possibilità di mostrare il suo valore e questa stagione può essere fondamentale per il ragazzo.

Da una parte il Frosinone che spera di poter contare su un giocatore tecnico, abile nell’uno contro uno e che può dare un contributo notevole alla stagione del club il cui obiettivo è la salvezza; dall’altra parte la Juventus che osserva con particolare interesse le gesta del ragazzo.

Kaio Jorge è in prestito e i bianconeri, a fine stagione, possono decidere di riportare alla base un giocatore di grande talento.