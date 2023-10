Super Pallone d’Oro: di cosa si tratta e perché Messi può vincerlo

Messi, uno dei giocatori più forti che ci siano, può andare a vincere il super pallone d’oro; andiamo a vedere di cosa si tratta

Il calcio ha sempre avuto dei grandi interpreti che hanno reso questo sport uno dei migliori al mondo; tra questi non possiamo non andare a menzionare Lionel Messi. L’argentino ha scritto pagine meravigliose della storia del calcio specialmente con il Barcellona; il binomio tra il fantasista e il club spagnolo è stato, senza ombra di dubbio, uno dei più belli della storia del calcio.

Da una parte Messi ha dato tantissimo al Barcellona, dall’altra il club blaugrana ha dato veramente tanto all’argentino; giocatore straordinario capace di saltare l’uomo con estrema facilità, abile nell’uno contro uno e in grado di cambiare l’esito del match in qualsiasi momento. Avere il classe 1987 in squadra significa partita, fondamentalmente, con un gol di vantaggio rispetto all’avversario.

Una volta conclusa la sua meravigliosa storia d’amore con il Barcellona, Messi è andato prima a Parigi e poi all’Inter Miami regalando soddisfazioni importanti ai tifosi di queste due squadre a testimonianza di come sia un giocatore a dir poco determinante. Se parliamo di imprese calcistiche di Messi non possiamo non parlare del Mondiale in Qatar vinto, da assoluto protagonista, con la sua Argentina. La nazionale è stata trascinata dal suo totem, decisivo in ogni partita della fase ad eliminazione diretta con una finale da incorniciare. Proprio il successo con la sua argentina potrebbe consegnarli l’ottavo pallone d’oro della sua carriera anche se questo rischia di non essere il suo ultimo premio individuale.

Messi e il Super Pallone d’Oro: il punto

L’argentino, come detto, è uno dei giocatori più forti che ci siano nel panorama calcistico; quando Messi appenderà gli scarpini al chiodo, il calcio saluterà uno dei più grandi interpreti di questo sport, capace di far innamorare non solo i tifosi delle squadre in cui il classe 1987. L’ex Barcellona ha avuto una carriera a die poco indimenticabile ma le soddisfazioni potrebbero non essere finite.

Messi, infatti, rischia di vincere il Super Pallone d’Oro; parliamo di un premio che viene assegnato al giocatore che ha fatto meglio negli ultimi trent’anni. Fino a questo momento il premio è stato dato solamente una volta, nel 1989 ad Alfredo Di Stefano a testimonianza di come sia un riconoscimento difficile da raggiungere. Lionel Messi, però, può arrivare a questo traguardo considerando la sua immensa carriera, i trofei vinti con i club (Barcellona su tutti) ma soprattutto il fatto di essere riuscito a trascinare la sua Argentina sul tetto del Mondo.