Pallone d’Oro, oggi la consegna: finalisti, favoriti, giuria e dove vederla in tv

Messi e Haaland guidano i 30 finalisti del Pallone d’Oro 2022/23: per l’Italia Barella, per la Serie A sei rappresentanti di cui due ex

È il giorno del Pallone d’Oro. Al Theatre du Chatelet di Parigi ci sarà la tanto attesa cerimonia di consegna del 67esimo Ballon d’Or che eleggerà il migliore calciatore al mondo dell’ultima stagione. Una parata di stelle con due grandissimi favoriti che andranno a giocarsi la vittoria finale.

Uno è Lionel Messi, l’altro è Erling-Braut Haaland. Uno protagonista assoluto e mattatore totale dell’Argentina campione del mondo, ultimo titolo mancante di una carriera leggendaria. L’altro invece trascinatore del Manchester City che ha vinto il Triplete, sfatando finalmente il tabù Champions League. La ‘pulga’ ex Barcellona, però, a quanto pare viaggia in vantaggio rispetto al collega norvegese: per lui sarebbe addirittura l’ottavo Pallone d’Oro. Per l’Italia ci sarà un solo rappresentante che è Nicolò Barella, in virtù della cavalcata europea dell’Inter che ha portato nei 30 finalisti che si giocano il titolo anche Onana e Lautaro Martinez. Ma per la Serie A ci sono stavolta anche Osimhen e Kvaratskhelia, oltre a Kim Min-jae, stelle dello scudetto del Napoli.

Pallone d’Oro 2023, Messi e Haaland favoriti: la lista dei finalisti e dove vederla

La lista è composta da 30 campioni che si sfidano per succedere a Karim Benzema, vittorioso lo scorso anno grazie alla stagione pazzesca con il Real Madrid: Lionel Messi, Erling Haaland, Andre Onana, Josko Gvardiol, Karim Benzema, Jamal Musiala, Mohamed Salah, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Randal Kolo Muani, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Emiliano Martinez, Khvicha Kvaratskhelia, Ruben Dias, Nicolò Barella, Yassine Bounou, Martin Odegaard, Julian Alvarez, Ilkay Gundogan, Vinicius Junior, Rodri, Lautaro Martinez, Antoine Griezmann, Robert Lewandowski, Kylian Mbappe, Kim Min-jae, Victor Osimhen, Luka Modric, Harry Kane.

Oltre al Pallone d’Oro maschile saranno ovviamente assegnati anche riconoscimenti individuali come il Ballon d’Or per il calcio femminile, per cui la favorita è Aitana Bonmatì, campionessa del mondo con la Spagna. Sarà poi consegnato anche il Trofeo Kopa per il miglior giovane della stagione e il trofeo Yashin al miglior portiere, con Emi Martinez in pole dopo il Mondiale vinto da protagonista. A votare una giuria di 100 giornalisti seguendo il criterio delle prestazioni individuali, poi delle prestazioni collettive, poi ancora i trofei individuali, infine la classe del giocatore e il suo senso del fair-play. Da segnalare che conta la stagione e non più l’anno solare. Ogni giornalista può votare fino a 5 nomi: al primo vanno 5 punti, al secondo 4, al terzo 3, al quarto 2 e al quinto 1. La cerimonia di consegna del Pallone d’Oro partirà alle 20.30 e sarà trasmessa su Sky Sport 24 (canale 200) e anche in chiaro su Canale 20. Oppure in streaming su Sky Go e Mediaset Play.