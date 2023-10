Shock a Marsiglia, Grosso colpito. Il messaggio a Gattuso: “Vergogna!”

Ancora vergogna per l’episodio di ieri sera che ha portato all’annullamento di Marsiglia-Lione: il messaggio arriva anche a Gattuso

Nel calcio francese l’ennesimo episodio di violenza, l’ennesima vicenda vergognosa di cronaca. A esserne colpevole è stata di nuovo la tifoseria del Marsiglia, di certo non per la prima volta al centro di situazioni del genere. Anche in campo, durante le partite. Stavolta al fischio d’inizio non ci si è neanche arrivati nel sentitissimo match contro il Lione nel derby degli ‘Olympique’ e soprattutto il derby italiano. Da una parte l’OM di Gattuso, dall’altra l’OL di Fabio Grosso. Entrambe con una classifica brutta, in realtà pessima se guardiamo il Lione che è addirittura ultimo e non ha mai vinto.

La cosa più deplorevole si è vista però fuori dal ‘Velodrome’, quando alcuni ultras del Marsiglia hanno attaccato il pullman dell’OL tirando sassi e oggetti. E rompendo il vetro del bus, ma soprattutto colpendo chi era all’interno. Ad avere la peggio Fabio Grosso, che le telecamere hanno preso addirittura sanguinante al volto mentre – stordito e sorretto da alcuni collaboratori – entrava all’interno dello stadio. Il mister, che inizialmente faticava anche a parlare come raccontano in Francia, è stato medicato e gli sono stati applicati ben 12 punti di sutura. La partita è stata ovviamente annullata e non si è giocata. Grosso – bendato e fasciato in volto – e i calciatori del Lione sono comunque usciti sul campo per salutare i propri tifosi che erano arrivati in trasferta.

Marsiglia-Lione, 12 punti di sutura per Grosso. Marianella a Gattuso: “Mi vergognerei”

Condanne sono giunte dalle autorità del calcio, dai dirigenti delle due squadre, dalla ministra dello Sport francese che ha parlato di fatti “inammissibili” e “immagini disgustose”. Sette persone sarebbero state arrestate. Secondo alcune ricostruzioni un gruppo di circa 100 ultras del Marsiglia, con il passamontagna, dopo aver attaccato i pullman dei tifosi del Lione, avrebbero quindi assaltato il bus della squadra ospite con sampietrini e fumogeni. Quasi tutti i finestrini del lato destro sono andati in frantumi, i giocatori sono rimasti sotto shock e, oltre a Grosso, anche il suo vice Raffaele Longo è rimasto ferito a un occhio.

A commentare l’episodio con due italiani in panchina, anche il telecronista e opinionista ‘Sky Sport’ Massimo Marianella su Twitter: “Una vergogna! Fossi in Gattuso mi vergognerei di allenare il Marsiglia. Una squadra con tifosi così, in realtà delinquenti, che hanno fatto questo ad un compagno (forse anche un amico) della vittoria mondiale! Uno schifo!!” In Francia, in ogni caso, ‘L’Equipe’ riporta che non dovrebbero esserci sanzioni a livello sportivo per l’OM, ma una partita da giocare a porte chiuse. Al Velodrome, ormai, ci sono abituati. Oltre all’assalto al pullman, però, si sarebbero verificati anche degli episodi di razzismo nel parcheggio del Velodrome, pare da parte Lione. Lo stesso club dell’OL ha diramato una nota ufficiale in tal senso: “Condanniamo fermamente l’inaccettabile comportamento razzista tenuto da alcune persone nel parcheggio domenica. Il club ha richiesto i video per identificare gli autori di qualsiasi atto contrario alla legge, ma anche contrario ai suoi valori, e ribadisce la volontà di tenerli lontani dagli spalti”.