Grosso, la situazione è peggiorata: cosa è successo allo stadio

Prima del posticipo della decima giornata di Ligue 1 è avvenuto un episodio gravissimo a Marsiglia

Il pullman del Lione, arrivato nei pressi dello stadio ‘Velodrome’ per disputare la gara contro il Marsiglia, è stato preso d’assalto dai tifosi dei padroni di casa, che hanno ferito alcuni componenti dello staff.

Dopo un lungo dibattito è arrivata la decisione finale sul match: la gara, che era in programma alle 20:45, è ufficialmente rinviata. Prima della sfida di stasera è avvenuto infatti un’episodio che non ha nulla a che vedere con una partita di calcio. Quello messo in scena dai tifosi del Marsiglia è stato un agguato in piena regola, un gesto assurdo che ha avrà conseguenze gravissime. Tra i feriti c’è anche l’allenatore degli ospiti, Fabio Grosso, che è stato immortalato mentre entrava all’interno dello stadio per essere soccorso. La squadra ospite ha condiviso sul proprio profilo twitter le immagini del tecnico ex Frosinone sanguinante. Nell’assalto infatti i tifosi del Marsiglia hanno distrutto i vetri laterali del pullman, con le schegge che hanno ferito proprio Grosso.

La situazione sugli spalti: i tifosi del Lione insorgono

Il grave episodio avvenuto nel prepartita ha pregiudicato il regolare svolgimento della partita e soprattutto ha fatto degenerare la situazione sugli spalti dello stadio Velodrome.

Come evidenziato da alcuni video, i tifosi del Lione hanno provato a farsi giustizia da soli, tentando di scavalcare le recinzioni del settore ospiti per attaccare i tifosi di casa. Un clima rovente che aggrava ancor di più la situazione a Marsiglia. La sfida tra i due allenatori italiani rischia di essere ricordata per altri motivi, che non hanno assolutamente nulla a che vedere con il calcio.