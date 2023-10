Scamacca show, tris Atalanta ad Empoli e quarto posto

L’Atalanta vola, successo netto a Empoli nel segno di uno Scamacca devastante: la banda di Gasperini in zona Champions

Vittoria mai in discussione per l’Atalanta a Empoli, i bergamaschi passano al ‘Castellani’ per 3-0. Sugli scudi Scamacca, autore di una doppietta e in generale di una prestazione di livello elevatissimo, per portare gli uomini di Gasperini al sorpasso sul Napoli al quarto posto.

L’attaccante nerazzurro domina la scena fin da subito, sbloccando dopo pochi minuti con un pazzesco gol di tacco. Poi, regala a Koopmeiners l’assist per il raddoppio. A cavallo tra primo e secondo tempo, un palo e una traversa per lui, poi la doppietta gli riesce con un destro che non lascia scampo a Berisha. Empoli praticamente mai in partita, annichilito da un avversario decisamente troppo superiore e che solo nel finale riesce a rendersi almeno pericoloso per sfiorare il gol della bandiera. I toscani rimangono al terzultimo posto in una delicata situazione di classifica, mentre i bergamaschi volano.

EMPOLI-ATALANTA 0-3 – 5′, 51′ Scamacca, 29′ Koopmeiners

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 25, Juventus 23, Milan 22, Atalanta 19, Napoli 18, Fiorentina* 17, Bologna 15, Roma 14, Lazio* 13, Monza 13, Lecce 13, Frosinone 12, Torino 12, Genoa 11, Sassuolo 11, Verona 8, Empoli 7, Udinese 7, Cagliari 6, Salernitana 4.

*una partita in meno