Salernitana, De Sanctis sotto osservazione: cosa sta succedendo | CM.IT

Sono ore di grande apprensione in casa Salernitana dopo l’ultima sconfitta rimediata contro il Genoa

Nonostante il cambio in panchina avvenuto durante la sosta di ottobre dedicata alle nazionali, la tanto attesa scossa in casa Salernitana non è arrivata nei risultati. L’approdo di Pippo Inzaghi al posto di Paulo Sousa non è ancora riuscito ad incidere nei primi due match della formazione campana con il nuovo tecnico.

Dopo il pareggio ottenuto in casa contro il Cagliari, nell’ultimo turno è infatti arrivata una sconfitta di misura in trasferta con il Genoa. Un solo punto che, a causa della vittoria del Cagliari di ieri sul Frosinone, ha fatto scivolare la Salernitana all’ultimo posto in classifica. A questo punto, secondo le ultime raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, il presidente Danilo Iervolino ha aperto delle riflessioni profonde sul lavoro svolto dall’area tecnica.

Sotto osservazione il direttore sportivo Morgan De Sanctis. Nonostante il recente cambio in panchina, sia le prestazioni che i risultati della squadra sono rimasti negativi. Le ultime due gare, che venivano considerate come veri e propri scontri diretti per la salvezza dalla proprietà, hanno dunque deluso le aspettative. Da qui le riflessioni portate avanti dal presidente sull’operato di tutta l’area in questi ultimi mesi.