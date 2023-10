Mondiale per Club 2025: modifica pro Juve, Napoli e Milan a rischio beffa

La FIFA potrebbe fare un favore ai bianconeri, a svantaggio delle rivali italiane. Ecco tutti i dettagli

Milan e Napoli a forte rischio sorpasso. Un sorpasso a tinte bianconero, ovvero con protagonista la Juventus.

Parliamo del Mondiale per Club del 2025 e dei club chiamati a rappresentare l’Europa. Sicuro di un posto già tre delle ‘potenze’ economiche e sportive del Vecchio Continente, ovvero Chelsea, Real Madrid e Manchester City. In realtà anche l’Inter ha, di fatto, già prenotato il biglietto aereo per gli Stati Uniti.

Per l’altro posto riservato alle italiane, attenzione proprio alla Juve. Come riporta ‘Gazzetta.it’, attualmente Chiesa e compagni sono dietro a Milan e Napoli ma in scia sorpasso.

Questo perché la FIFA starebbe valutando un cambiamento per quanto riguarda i criteri, con l’intento di premiare maggiormente le vittorie (in Champions), assegnando a ognuna di essa 3 punti. 1 punto invece per il pareggio e ben 5 per la sola partecipazione, togliendo di mezzo i bonus relativi ai vari passaggi di turno.

Con tale modifica, la Juve salirebbe a quota 52 punti mettendosi dietro – appunto – sia il Milan che il Napoli che andrebbero a quota 39 e 38 punti senza la possibilità di accomularne altri con il superamento del turno.

Mondiale per Club 2025, all’Europa 12 posti su 32

Ricordiamo che all’Europa, per il Mondiale del Club 2025, spettano 12 dei 32 posti messi a disposizione.

Di questi, quattro sono garantiti ai vincitori delle ultime edizioni della Champions League. I restanti, invece, vanno assegnati seguendo il ranking stilato dalla Uefa a partire dalla stagione 2020/21. Ranking che, come detto, la FIFA potrebbe modificare a breve e che attualmente prevede 2 punti per vittoria; 1 in caso di pareggio; 4 per la partecipazione alla Champions stessa, 5 per gli ottavi e 1 per quarti, semifinali e finali.