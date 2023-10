Juve, quinto clean sheet consecutivo: saracinesca Szczesny guarda al rinnovo

La Juventus vince contro l’Hellas all’ultimo pallone giocato e si trova seconda in classifica, alle spalle della sola Inter, che ieri sera ha avuto la meglio della Roma col medesimo risultato

La formazione bianconera dopo la sconfitta contro il Sassuolo non ha più perso, pareggiando contro l’Atalanta e vincendo contro Lecce, Torino, Milan e Verona. Senza mai prendere gol.

Fino alla fine, si dice spesso dalle parti del nord di Torino, dove cresce il quartier generale bianconero. E così è stato. Fabio Miretti allarga per Federico Gatti che mette in mezzo, stacco di Arkadiusz Milik, palo… Lorenzo Montipò tocca la sfera e Andrea Cambiaso ribadisce in rete da zero metri. Tre punti meritati e sudati. Vittoria di misura, che giunge dunque e per il gol, e per aver tenuto la porta ancora una volta inviolata.

La Juventus un mese fa cadeva a Reggio Emilia contro il Sassuolo, subendo quattro reti – e non si entri in merito dei singoli episodi -. Da allora, era il 29 settembre, la banda di mister Max Allegri ha tenuto la porta intonsa, pulita… clean sheet appunto, come va di moda chiamare oggi la capacità di non subire gol. Lecce in casa, Atalanta fuori, il derby col Torino, la insidiosa trasferta al Meazza contro il Milan e la stregata ma vincente serata contro l’Hellas Verona. E la classifica ne ha giovato: cinque gare valse quattro vittorie e un pari, 13 punti su 15 disponibili e secondo posto alle spalle della formazione di Simone Inzaghi.

Nonostante l’assenza di Danilo, infortunatosi nella pausa delle nazionali di ottobre, la Juventus ha serrato la difesa. E’ salito in cattedra Daniele Rugani ed è tornato protagonista Wojciech Szczesny.

Calciomercato Juventus: Szczesny torna decisivo e va verso il rinnovo di contratto

Tra i più criticati della debacle di fine settembre contro il Sassuolo c’è stato sicuramente il portiere Szczesny, che però nell’ultimo mese è apparso insuperabile e tornato ai suoi livelli.

La Juve vince di corto muso col Verona e col Milan e ci si metta anche il Lecce. Contro l’Atalanta un pari a porte inviolate, solo nel derby lo scarto è di due reti. In generale, fondamentale per fare questi punti è stata la tenuta difensiva ed il non prendere gol.

L’estremo difensore polacco, dopo le critiche, risponde presente e alza nuovamente il livello delle proprie prestazioni. Con l’Atalanta, in una gara di sofferenza per i bianconeri, esegue la parata meravigliosa sulla punizione di Luis Muriel. Una di quelle da scatto fotografico, che vale il punto della Juve. Contro il Milan, sullo 0-0, si esalta sulla girata fendente e insidiosa di Olivier Giroud, che non crede ai suoi occhi. L’ex Roma e Arsenal recupera la posizione, si tuffa a sinistra e con la punta delle dita spinge il pallone a lato. Nell’ultima giornata, contro l’Hellas, si mette in mostra con un grande intervento su Bonazzoli, quando il risultato era ancora bloccato. Interventi che portano punti pesanti alla classifica della ‘Signora’.

Il contratto di Szczesny scade nel 2025 e il portiere guadagna circa 6 milioni netti a stagione. Nonostante le voci che in passato avevano paventato anche l’ipotesi di una partenza del portiere, né lui, né la Juventus hanno mai forzato troppo in tal senso. Il rapporto è solido e il numero 1 bianconero non ha mai nascosto la volontà di proseguire a Torino. Il rinnovo non è una priorità ad oggi, ma per andare avanti assieme, si guarda ad un prolungamento con la necessità di spalmare l’ingaggio, comunque pesante per l’attuale nuovo corso juventino.