Immobile lancia la Lazio: Fiorentina battuta di rigore al 95′

Partita dalle grandi emozioni quella tra Lazio e Fiorentina all’Olimpico, la risolve Immobile all’ultimo istante dal dischetto

Gara che prometteva molto, quella tra Lazio e Fiorentina, in chiusura di decima giornata di Serie A. Emozioni e occasioni da rete ci sono state, il gol è arrivato alla fine: quello di Immobile al 95′ su rigore, per la terza vittoria biancoceleste di fila.

Dopo una decina di minuti di studio, la partita si incendia. La prima grande occasione è della Lazio, con Luis Alberto che quasi bissa lo stesso gol sotto porta contro il Sassuolo, ma stavolta spara sull’esterno della rete. Da lì, però, predominio della Fiorentina. Beltran va in gol sfuggendo a tutta la difesa laziale, saltando anche Provedel, ma il Var lo ferma per un controllo di mano. Poco dopo, l’argentino colpisce il palo di testa. C’è lavoro anche per Provedel, che deve salvare in uscita su Nico Gonzalez, poi, all’ultima azione, Ikoné chiede vanamente il rigore per un contatto dubbio con Rovella.

Lazio in difficoltà, ma che nella ripresa si trasforma. Ripresa con diverse grandi occasioni per passare. Castellanos manda alto, Felipe Anderson e Luis Alberto sbattono su due grandi interventi di Terracciano, ancora Anderson scappa in contropiede ma la doppia conclusione viene prima murata e poi finisce alta. Non trova la porta nemmeno Vecino, con un diagonale insidiosissimo. I viola si riaccendono solo nel finale con un paio di incursioni di Nzola e con un break di Maxime Lopez su cui è attento Provedel. Sembra poter finire in parità, ma all’ultimo assalto laziale ingenuo mani di Milenkovic. Immobile, entrato nella ripresa, è glaciale dal dischetto e lancia i suoi.

LAZIO-FIORENTINA 1-0 – 95′ rig. Immobile

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 25, Juventus 23, Milan 22, Atalanta 19, Napoli 18, Fiorentina 17, Lazio 16, Bologna 15, Roma 14, Monza 13, Lecce 13, Frosinone 12, Torino 12, Genoa 11, Sassuolo 11, Verona 8, Empoli 7, Udinese 7, Cagliari 6, Salernitana 4.