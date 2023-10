Il grande ex ringrazia l’Inter: bomber in volo

L’Inter, nell’ultima sessione di mercato, si è resa protagonista di una mossa di mercato che si è rivelata determinante per una squadra

Nell’ultima giornata di campionato abbiamo visto il Bologna affrontare, in trasferta, il Sassuolo; due squadre in un momento decisamente diverso e che si sono divise la posta in palio. Il risultato, finale, l’uno a uno si può considerare positivo per entrambe le squadre. I neroverdi, nonostante la vittoria manchi da diverse partite, hanno riscattato la brutta prestazione fornita contro la Lazio mentre i ragazzi di Thiago Motta continuano ad ottenere risultati positivi e a dimostrare di poter lottare, fino alla fine, per un posto europeo.

Il Bologna è una squadra con una precisa identità di gioco e la voglia di fare la partita indipendentemente dall’avversario. Tra i principali protagonisti della squadra di Motta non possiamo non andare a menzionare Zirkzee; il centravanti, a Reggio Emilia, aveva realizzato due gol ma il secondo è stato annullato per fuorigioco. Molto bello, invece, il primo con l’attaccante capace di dimostrare tutte le sue qualità.

Giocatore forte tecnicamente, abile nel muoversi su tutto il fronte offensivo, capace di favorire gli inserimenti dei propri compagni ma soprattutto letale all’interno dell’area di rigore. Il centravanti cresce di partita in partita e la sensazione è che, questa stagione, possa essere quella della definitiva consacrazione da parte di un giocatore con qualità molto interessanti. Il Bologna, per questo Zirkzee, deve andare a ringraziare l’Inter.

L’Inter ha aiutato il Bologna con Zirkzee: il punto

Nell’ultima sessione estiva di mercato, l’Inter è andata a rinforzare il reparto offensivo con Arnautovic; l’attaccante, prelevato dal Bologna, si pensava potesse mettere in grande difficoltà Thiago Motta e il suo sistema di gioco. Parliamo, infatti, di un centravanti forte fisicamente, abile di testa e che è sempre stato un punto di riferimento per quanto riguarda l’attacco del Bologna.

La sua cessione, invece, non ha causato nessun problema al Bologna; le cose, infatti, sono andate in maniera completamente diversa. Thiago Motta ha dato continuità a Zirkzee e questa mossa si pensava potesse rappresentare un problema; i risultati, invece, sono stati decisamente positivi con il centravanti vero e proprio uomo chiave del Bologna.

Fino a questo momento Zirkzee ha realizzato tre gol e un assist fornendo una serie di prestazioni di altissimo livello; lato Arnautovic, invece, il centravanti è attualmente fermo per un problema fisico che gli sta impedendo di fornire il giusto contributo alla causa nerazzurra. Si pensava potesse essere un rischio e invece la scelta di mettere il classe 2001 al centro dell’attacco del Bologna è stata una mossa vincente e ora il club sogna l’Europa.