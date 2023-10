“Esempio infelice”, dietrofront Giuntoli: arrivano le scuse

Polverone mediatico attorno a Cristiano Giuntoli, dirigente della Juventus che è stato raggiunto da ‘Le Iene’. Le sue ultime dichiarazioni

Non riesce proprio a stare tranquilla la Juventus, che dal punto di vista strettamente di campo sta vivendo un ottimo momento con le ultime vittorie in serie che stanno restituendo ad Allegri la misura delle ambizioni bianconere.

A finire nell’occhio del ciclone mediatico è stato però Cristiano Giuntoli una manciata di giorni fa a margine del Festival dello Sport di Trento con alcune dichiarazioni che hanno fatto storcere il naso a molti: “Un cattivo giocatore è come una fidanzata quando la porti a casa e capisci che non va bene, che non lava, non cucina e non stira”.

Parole queste che hanno portato ad inevitabili polemiche e ad un polverone mediatico per il quale lo stesso Giuntoli si è voluto scusare.

Juventus, polemiche e Giuntoli chiede scusa: l’annuncio

L’occasione per le scuse di Giuntoli arriva con la prossima puntata de ‘Le Iene‘ che andrà in onda domani sera su Italia 1 con la conduzione di Veronica Gentili e Max Angioni, mentre l’ospite della serata sarà la ballerina, conduttrice e attrice Lorella Boccia.

Nel corso dell’appuntamento, nel servizio di Sebastian Gazzarrini il direttore della Juventus chiede ufficialmente scusa per le sue dichiarazioni ammettendo: “Ho fatto sicuramente un esempio infelice, questo mi dispiace e chiedo scusa a tutte le persone che si sono sentite offese, uomini e donne. Perché credo che in famiglia ci si debba sempre aiutare e dividere in maniera equa tutti i lavori che ci sono da fare. Io in casa spesso cucino”.

Domani sera a ‘Le Iene’ si chiuderà quindi l’ennesimo caso intorno alla Juventus, con Cristiano Giuntoli che prova quindi a mettere una pezza alle sue precedenti affermazioni. Intanto la squadra lavora sul campo e pensa già alla prossima partita.