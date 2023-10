Dumfries continua a brillare: sirene inglesi per l’Inter

Le prestazioni in questa stagione di Denzel Dumfries stanno rimettendo in luce il calciatore olandese con tanti estimatori in Premier League: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi ha superato a pieni voti l’esame Romelu Lukaku. I nerazzurri, dopo aver vinto in casa in Champions League contro il Salisburgo, si sono imposti alla grande anche ieri sera contro la Roma di Josè Mourinho nella quale, al centro dell’attacco, campeggiava l’ex bomber nerazzurro.

In gol è andato l’erede del centravanti belga, Marcus Thuram. L’attaccante francese, arrivato a parametro zero nell’ultima estate di calciomercato, si è già preso l’Inter così come un altro giocatore che, con questa partenza sprint, ha fatto ricredere davvero in molti. Stiamo parlando di Denzel Dumfries. L’esterno destro olandese, arrivato per prendere il posto di Hakimi, sta riscattando una stagione, la scorsa, assai deludente a suon di assist, gol e partite di valore assoluto. Dumfries è una delle rivelazioni di questa stagione dell’Inter tanto da tornare nel mirino di diversi club di Premier League, un po’ usciti dai radar durante la scorsa annata.

Dumfries è tornato ad altissimi livelli e l’Inter deve resistere alla Premier

Denzel Dumfries, per la sua atleticità e la sua fisicità, è un giocatore che può calarsi perfettamente all’interno dell’ambiente Premier League. Il calciatore olandese, ormai alla terza stagione con la maglia dell’Inter, è tornato ad una valutazione, in sede di calciomercato, di almeno 40 milioni di euro, soprattutto se, nelle prossime settimane, dovesse arrivare il rinnovo del contratto con i nerazzurri.

Sulle sue tracce c’è da tempo il Chelsea, ora allenato da Pochettino, ma attenzione anche al Manchester United di Erik Ten Hag. L’allenatore olandese, che conosce molto bene Dumfries, potrebbe puntare proprio sull’esterno destro dell’Inter per rinforzare la fascia destra dei Red Devils. Infine, occhio anche al Liverpool con Alexander-Arnold in scadenza di contratto nel 2025 con i Reds.