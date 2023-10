“Ci stiamo trasformando nella Roma”, tutti contro Sarri

Critiche sulla Lazio, ancora, per una prestazione biancoceleste non convincente: la squadra e Sarri nel mirino

Posticipo del lunedì sera molto interessante, in campionato, tra Lazio e Fiorentina. Una gara che vale molto, per capire chi tra le due squadre possa avere maggiori ambizioni di inserirsi nella lotta per un posto in Champions League, in una situazione in cui la classifica è ancora piuttosto equilibrata alle spalle delle primissime in graduatoria.

Gara che nel primo tempo è stata gradevole e di buon ritmo da entrambe le parti, ma come efficacia di trame di gioco si è fatta preferire la formazione ospite. Non così brillante invece la Lazio, che ha commesso diversi errori inusuali e ha mostrato di non essersi ancora ripresa dalla brutta serata contro il Feyenoord in Champions League. Per gli ospiti, le migliori occasioni e una squadra di Sarri che è stata messa in difficoltà dall’ottima organizzazione di quella di Italiano.

Lazio, Sarri non si ritrova: “Ha dimenticato il sarrismo”

Per l’allenatore della Lazio, non sono mancate polemiche e commenti negativi nel corso del primo tempo, da parte dei tifosi che stanno vedendo una compagine in difficoltà.

Al tecnico toscano vengono contestati diversi limiti e un modo di giocare che sta palesando carenza di idee e di brillantezza. Su Twitter, in tanti lo hanno messo nel mirino e per qualcuno addirittura il modo di giocare della Lazio si starebbe uniformando a quello della Roma. Ecco alcuni commenti:

Ci stiamo lentamente trasformando nella #Roma , senza idee e senza gioco. #Sarri si è scordato che è il creatore del Sarrismo#LazioFiorentina — CORRIERE UPS📦 (@CorriereUps) October 30, 2023

Sarri deve tante spiegazioni. Che brutta Lazio! #LazioFiorentina — ArbuStream (@ArbuStream) October 30, 2023

Esonerate sarri non ce la faccio più a vedere la mia Lazio così — ㎳ (@emmeesse_) October 30, 2023

I laziali fanno parte di una stirpe maledetta, tipo i figli di Ymir in #AttackOnTitan. Altrimenti non si spiega perché ci dobbiamo meritare ciò.#laziofiorentina pic.twitter.com/9d2tHnS3w8 — Il Sarrista Pessimista (@SarriPessimist) October 30, 2023