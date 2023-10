Attacco frontale a Mourinho: “Ha detto una caz**ta”

Diretta di Tv Play infuocata. Nel mirino c’è José Mourinho: “Indegna, come il secondo tempo del Milan in casa del Napoli”

Mourinho scatenato alla fine di Inter-Roma. In diretta su Twitch a Tv Play, però, il tecnico giallorosso (ieri in tribuna stampa perché squalificato) è stato nel mirino di Paolo Bargiggia.

Il giornalista si è scagliato contro il portoghese proprio a proposito delle sue dichiarazioni al termine della gara del ‘Meazza’. Mourinho ha criticato la Lega per il fatto che la partita è stata messa a calendario solo tre giorni dopo il match di Europa League, ma anche l’arbitro Maresca per la gestione dei cartellini.

“Mourinho ha detto una cazzata – ha esordito Bargiggia – Poi, se prendono giocatori rotti, non la menasse. E ha parlato pure dell’arbitro…”.

Tra le delusioni del match del ‘Meazza’, c’è sicuramente Leandro Paredes.

“Scommetto che nessun giornalista gli ha ricordato dell’argentino”, ha sottolineato Bargiggia alludendo al fatto che l’ex Juve sia stato uno dei calciatori che l’estate scorsa Mourinho ha voluto con forza nella sua squadra. Fin qui, però, il Campione del Mondo con l’Albiceleste è stato un autentico flop.

Inter-Roma, Bargiggia attacca Mourinho: “Partita indegna”

Bargiggia conclude il suo pensiero con un’altra stilettata a Mourinho. Parlando della prestazione della sua Roma contro l’undici di Inzaghi, l’ospite di Tv Play ha detto che Lukaku e compagni hanno disputato “una partita indegna, come il secondo tempo del Milan in casa del Napoli”.

Nelle pagelle di Calciomercato.it, il nostro inviato ha rifilato a Mourinho un 4,5 allegandoci questa motivazione: “La sua Roma rinuncia completamente a giocare, con zero tiri nel primo tempo”, cosa che non succedeva dalla stagione 2004/2005.

“Ok proteggersi, ma forse così è un po’ troppo. Nessuna ripartenza e apatia totale praticamente in tutti i reparti. Ci sta perdere a San Siro, magari non in questo modo…”.

A meno di sorprese, il futuro di Mourinho non sarà nella Capitale. A giugno 2024 scadrà il suo contratto e ad oggi non ci sono segnali per il rinnovo. In scadenza c’è anche Tiago Pinto, il General manager dei capitolini col quale – non è un mistero – il sessantenne di Setubal non ha grande feeling. Anche lui, quindi, potrebbe dire addio alla Roma una volta conclusasi questa stagione.