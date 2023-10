PAGELLE E TABELLINO INTER-ROMA 1-0: Thuram cancella Lukaku

Voti, pagelle e tabellino del big match di San Siro tra Inter e Roma, valido per la decima giornata del campionato di Serie A. Decisiva la rete a 9′ dal termine di Marcus Thuram

Il contestatissimo Lukaku è ormai solo un ricordo: Marcus Thuram si prende sulle spalle l’Inter e schianta la Roma nell’atteso posticipo della decima giornata di Serie A.

Fischi assordanti della San Siro nerazzurra per ‘Big Rom’, che non graffia e tocca appena 26 palloni. Un fantasma il belga, mentre Thuram fa il diavolo a quattro e nove minuti dal termine buca Rui Patricio sul perfetto assist dalla sinistra del sempre puntuale Dimarco. Traversa per il neo-entrato Carlos Augusto, mentre gli uomini di Mourinho (che vista la squalifica ha seguito il primo tempo dalla tribuna stampa) si rendono pericolosi dalle parti di Sommer solo con Cristante: ottimo l’intervento nell’occasione del portiere svizzero. Simone Inzaghi si riprende la vetta, la Roma invece cade dopo cinque successi consecutivi tra campionato ed Europa League.

INTER

Sommer 7

Pavard 6 (46′ Darmian 6)

Acerbi 7

Bastoni 6

Dumfries 6,5 (85′ de Vrij SV)

Barella 6,5

Calhanoglu 6 (75′ Asllani 6,5)

Mkhitaryan 6,5 (75′ Frattesi 6)

Dimarco 7 (83′ Carlos Augusto 6,5)

Thuram 7,5

Lautaro Martinez 5,5

Allenatore: Inzaghi 7 – L’Inter fa la partita, schiaccia la Roma e con merito nel finale di partita abbatte la resistenza degli uomini di Mourinho. Risponde alla Juventus, riprendendosi con una prova di forza la vetta della classifica. Lukaku cancellato, adesso si gode Thuram.

TOP INTER: Thuram 7,5 – Decisivo davanti all’ex Re Lukaku, si prende sulle spalle l’Inter e la spedisce in paradiso. Ci tiene a fare bella figura davanti papà Lilian in tribuna e marca la quinta rete stagionale, pesantissima per tenere dietro la Juve. Il contestato ‘Big Rom’ è solo un ricordo, San Siro è ai piedi di Thuram.

FLOP INTER: Lautaro Martinez 5,5 – Gelida la stretta di mano con l’amico e gemello Lukaku, come il belga anche il ‘Toro’ argentino non graffia nel big match di San Siro. Un po’ fumoso, gli manca il guizzo delle serate migliori. Succede anche ai campioni: a Inzaghi basta e avanza Thuram questa volta.

ROMA

Rui Patricio 6

Mancini 5

Llorente 6

Ndicka 5,5

Kristensen 5

Cristante 5

Paredes 5,5

Bove 6

Zalewski 4,5. Dal 74′ Celik sv

El Shaarawy 5

Lukaku 4,5

Allenatore: Mourinho (in panchina Foti) 4,5 – La sua Roma rinuncia completamente a giocare, con zero tiri nel primo tempo (mai così male dal 2004/05). Ok proteggersi, ma forse così è un po’ troppo. Nessuna ripartenza, nessun guizzo, apatia totale praticamente in tutti i reparti. Ci sta perdere a San Siro, magari non così.

TOP ROMA Llorente 6 – È vero, sbaglia sul gol perché viene bruciato da Thuram e un po’ si addormenta. Ma fino a quel momento era stato per distacco il migliore della Roma, tenendo in piedi come possibile la difesa giallorossa e di conseguenza tutta la partita. Attento e reattivo, fisicamente e tatticamente. Una sola sbavatura, però letale. In ogni caso un buon segnale dopo qualche uscita da centrale non ineccepibile.

FLOP ROMA Lukaku 4,5 – Non sappiamo se per il clima creato intorno a lui o per motivi prettamente tattici, sta di fatto che oggi Big Rom è completamente ‘non pervenuto’. E non perché la Roma tira una sola volta in tutta la partita, perché anche negli altri palloni giocati alcuni li pulisce bene e con qualità, tanti però li sbaglia in maniera superficiale. Si fa anticipare, anche quando dà una mano (poco) non recupera mai un pallone. È l’atteggiamento che stasera manca, l’abnegazione.

Arbitro Maresca: 5,5

Il tabellino di Inter-Roma: Acerbi mura Lukaku, Dimarco puntuale

INTER-ROMA 1-0

81′ Thuram

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard (46′ Darmian), Acerbi, Bastoni; Dumfries (85′ de Vrij), Barella, Calhanoglu (75′ Asllani), Mkhitaryan (75′ Frattesi), Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Darmian, Agoume, Sensi, Klaassen, Sanchez. Allenatore: Inzaghi

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes (88′ Azmoun), Bove (84′ Aouar), Zalewski (75′ Celik); EL Shaarawy (84′ Belotti), Lukaku. A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Pagano, Pisilli, Joao Costa, Cherubini. Allenatore: Foti (Mourinho squalificato)

Arbitro: Maresca (sez. Napoli)

VAR: Di Paolo

Ammoniti: Pavard (I), Mancini (R), Ndicka (R), Paredes (R), Bastoni (I), Cristante (R), Calhanoglu (I)

Espulsi: –

Note: recupero 3′ e 5′; spettatori 75.573