Napoli-Milan probabili formazioni: Raspadori ancora titolare, Leao e Giroud confermati

Le probabili formazioni di Napoli-Milan, gara valida per la 10a giornata della stagione 2023-2024 di Serie A: Raspadori dal 1′, Giroud agli straordinari

Tornano in campo i campioni d’Italia in carica dopo il successo di misura in Champions League contro l’Union Berlino e lo fanno nel big match contro il Milan che può riaprire qualsiasi discorso in classifica o, al contrario, gettare nuove ombre intorno al Napoli.

Gli uomini di Garcia sono chiamati ad una prova del nove importante, dopo le sconfitte contro Lazio e Fiorentina in campionato. Quando il livello dell’avversario si è alzato, il Napoli è caduto e anche i pareggi in casa di Genoa e Bologna sono la dimostrazione che serve altro in casa azzurra per fare bene.

Pioli e i suoi uomini, invece, sono reduci da due ko pesanti, contro la Juventus e il Psg. Nulla, al momento, è compromesso, ma serve rialzare la testa immediatamente, per allontanare la crisi e quei malumori sorti con il caso Calabria.

Napoli-Milan, le probabili formazioni della partita

Un solo dubbio in difesa per Rudi Garcia, con il ballottaggio Olivera-Mario Rui che pende verso il primo in vista della super sfida del Maradona. A centrocampo potrebbe rivedersi Anguissa, anche se Cajuste rende vivo il ballottaggio e resta avanti. In avanti confermato Raspadori, con Simeone che lo tallona.

Pioli, invece, deve fare i conti con la solita lunga lista di infortuni. Il tecnico rossonero recupera Okafor e Jovic che si accomoderanno in panchina, ma restano fuori ancora Chukwueze, Sportiello, Bennacer e Loftus-Cheek. In avanti così non si cambia, con Leao, Giroud e Pulisic dal primo minuto. Va verso la conferma anche la mediana ammirata a Parigi, con Musah e Krunic, pronti a vincere il ballottaggio con Pobega e Adli, per affiancare Reijnders. Dietro più Kalulu di Kjaer per giocare al centro, insieme a Tomori. Sugli esterni capitan Davide Calabria e Theo Hernandez. Tra i pali, ovviamente, Mike Maignan.

Di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All: Garcia

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All: Pioli

Napoli-Milan, dove vederla in tv

La partita tra Napoli e Milan valida per la 10a giornata di campionato ed in programma dalle 20.45, sarà trasmessa su DAZN. Per guardare la sfida basterà essere in possesso di un abbonamento e dell’applicazione ufficiale, scaricabile su dispositivi mobili o su PlayStation, XBOX, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, TIMVISION Box o sulle moderne Smart TV.

Il calendario di Napoli e Milan

Dopo il big match di questa sera, il Napoli dovrà vedersela con la Salernitana nel derby campano nel prossimo weekend. Prima della sosta, ci sarà poi nuovamente l’impegno in Champions League contro l’Union Berlino e, sempre al Maradona, la partita contro l’Empoli.

Il Milan, invece, dopo la sfida del Maradona, è atteso sabato, tra le mura amiche di San Siro per sfidare l‘Udinese, prima del big match, contro il Psg, martedì 7 novembre, che vale una stagione