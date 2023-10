Lukaku è il passato ed Inzaghi esulta: “Tifosi fantastici”. Dribbling sulla Juve

L’Inter conquista tre punti importantissimi nella corsa scudetto: l’ex Lukaku e la Roma al tappeto, le dichiarazioni di Simone Inzaghi

Marcus Thuram si prende la scena e cancella il fantasma di Romelu Lukaku, fischiatissimo dalla San Siro nerazzurra.

Il bomber belga è ormai il passato, con Simone Inzaghi che si gode il suo nuovo numero 9 e mette in cascina altri tre punti fondamentali per la corsa al titolo. Il tecnico dell’Inter esulta per la vittoria odierna contro la Roma, che permette a Lautaro e compagni di ritrovare dopo poco meno di 24 ore la vetta della classifica: “Vittoria importante e meritata, già dopo 15’ potevamo segnare due-tre gol. I ragazzi hanno dato un grande segnale. La squadra è sempre rimasta lucida e non si è innervosita, contro un avversario che ci ha creato delle difficoltà perché fanno un’ottimo fase difensiva. Abbiamo portato a casa una gara non semplice”.

Inzaghi prosegue nella sua analisi in conferenza stampa: “Non ci siamo mai disuniti, ho aspettato a fare i cambi perché la squadra mi stava piacendo. Il loro portiere ha fatto anche degli ottimi interventi, non sempre si riesce a concretizzare tutta la mole di gioco creata. La squadra ha giocato una bella partita tecnicamente, non ho nulla da dire ai miei ragazzi. Sono contentissimo della prestazione: chiudiamo una settimana perfetta con tre vittorie tra Torino, Salisburgo e Roma”.

Inzaghi dopo Inter-Roma: “Duello con la Juventus? Non amo fare le griglie scudetto”

Lukaku, a lungo contestato dal popolo nerazzurro, ha fatto il solletico alla difesa dell’Inter: “A San Siro c’è sempre un’atmosfera particolare, i nostri tifosi sono fantastici e ci aiutano tantissimo – ha risposto Inzaghi sull’accoglienza a ‘Big Rom’ – Abbiamo tante partite ancora da giocare, scendiamo in campo ogni tre giorni e dobbiamo pensare solo al nostro percorso. Tutti siamo giudicati e insieme ai ragazzi e al mio staff cerchiamo di fare sempre del nostro meglio per l’Inter”.

Inzaghi infine non si espone sulla candidatura per lo scudetto della Juventus, con i nerazzurri che hanno riscavalcato i rivali in vetta alla classifica: “Non faccio griglie, come sapete non amo farle. Quelle le lascio fare a voi. Sappiamo l’importanza che riveste il campionato per tutto l’ambiente, allo stesso modo abbiamo delle responsabilità in Champions e vogliamo toglierci delle soddisfazioni anche nelle altre coppe com’è successo negli ultimi due anni”.