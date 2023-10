Inter, ecco perché Inzaghi ha chiamato Immobile

La rottura tra Ciro Immobile e la Lazio c’è e per questo non è un’utopia parlare dell’addio già nella sessione di mercato invernale. Ecco quanto incassa il club.

Ciro Immobile è tornato al centro dell’attenzione nell’ultima settimana. Il bomber biancoceleste ha specificato che per ora non pensa minimamente di lasciare il club e che lavora per il bene della squadra.

Ma il rapporto ‘d’amore’ che lega Ciro alla Lazio sembra essere agli sgoccioli. Da una parte, la rottura con la società e una parte della tifoseria, dall’altra, a complicare la situazione, la mega offerta da parte di due club della Saudi League, che, già in estate, ha mandato in confusione il centravanti biancoceleste. Inoltre, è sempre aperta la pista italiana, che vedrebbe Immobile alla corte di Simone Inzaghi, visti i contatti avuti durante l’ultima sessione di mercato quando i meneghini erano a caccia di un rinforzo offensivo. La società, d’altro canto, ha fatto capire che il calciatore di Torre Annunziata non è poi così intoccabile, considerando anche l’exploit di Castellanos. Quindi, se l’offerta soddisfa la dirigenza e se si trova un’alternativa per Sarri, Immobile può cambiare maglia già a gennaio.

Cessione Immobile: quanto incassa la Lazio?

Quello di Immobile è stato un inizio stagione al di sotto della aspettative: 11 presenze e 2 gol, tra campionato e Champions League. Numeri che possono far pensare ad una possibile cessione, nonostante Lotito, fino ad ora, abbia respinto ogni genere di offerta.

Ora il patron biancoceleste, però, potrebbe essere pronto a separarsi dal suo capitano. Prima bisogna fissare il prezzo. Durante la trasmissione ‘Gol di Tacco’ di TvPlay, si è ipotizzata una cifra che gira intorno ai 15 milioni di euro, tenendo conto anche dell’età del calciatore. Un prezzo che si allontana molto dalle ricche offerte arabe, ma che rende Immobile appetibile per alcune squadre europee. Resta solo da capire se ci sarà nuovamente la possibilità di trasferirsi in Arabia oppure se Lotito dovrà cedere a richieste meno importanti e ‘accontentarsi’ di cifre più modeste.