Dalla Lazio all’Inter: “E’ certo, i nerazzurri l’hanno chiamato”

I nerazzurri hanno pensato di mettere le mani sul calciatore italiano, che gioca nella Capitale. Il punto della situazione

E’ stato davvero un mercato intenso quello vissuto in estate. Un mercato che ha girato molto attorno alla punta.

Tutte le big del campionato italiano, di fatto, hanno cercato di acquistare un centravanti che potesse garantire tanti i gol. Il nome più chiacchierato è stato sicuramente Romelu Lukaku, che sembrava dover far ritorno all’Inter.

In casa nerazzurra si era dato per scontato il nuovo approdo del giocatore, ma così non è stato. Lukaku, poi, è stato accostato al Milan, ma soprattutto alla Juventus, che l’avrebbe voluto prendere, cedendo Dusan Vlahovic. Ma l’addio del serbo non si è concretizzato, così per il belga si è aperta la possibilità di un approdo alla Roma: “Lukaku voleva andare alla Juve a tutti i costi – conferma a Gol di Tacco, su TvPlay, il giornalista Gian Luca Rossi – alla Roma si è ritrovato. I tifosi non sono certo stupidi, ma oggi a Milano si è un po’ perso il focus, il pubblico non dovrebbe essere contro Lukaku. Io francamente ce l’avrei più con Icardi che con il belga. Se devo fare la scala l’argentino vince 10 a 0. Il 12 luglio Inzaghi parla di Lukaku nell’attacco ma il 14 luglio spegne il cellulare. Lui si è sentito con Juve e Milan, alla Roma, come detto, è andato per caso”.

Inter, Immobile dopo Lukaku: parla Rossi

L’Inter, dopo aver visto sfumare l’acquisto di Romelu Lukaku, ha dovuto guardarsi attorno alla ricerca di un doppio attaccante. Serviva chiaramente sostituire anche Edin Dzeko.

Come è noto, i nerazzurri, alla fine, sono riusciti a mettere le mani su Thuram (a parametro zero) e su Arnautovic.

Prima di acquistare l’austriaco, però, dopo aver abbandonato la pista Lukaku, avrebbe pensato ad un altro calciatore, sempre del massimo campionato: “So per certo che l’Inter ha fatto una chiamata a Ciro Immobile”, ha ammesso Gian Luca Rossi.