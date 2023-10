Gatti ancora protagonista: “Come Materazzi”

Federico Gatti è stato protagonista ancora di polemiche in Juventus-Verona, arriva il paragone shock: “Come Materazzi”

Uno dei nuovi beniamini della tifoseria bianconera è Federico Gatti, difensore roccioso che sta conquistando Massimiliano Allegri con la propria solidità. Contro il Verona è stato protagonista di una prestazione importante, contribuendo anche al gol in extremis di Andrea Cambiaso.

In settimana è arrivato l’annuncio del rinnovo di contratto per il centrale di Rivoli, che si è legato alla Vecchia Signora fino al 2028. Gatti è diventato un titolare nella Juve di Allegri e il suo percorso di crescita, ricordiamo che è arrivato a Torino direttamente dalla Serie B, sta proseguendo al meglio. I modi del classe ’98 in campo, però, continuano a suscitare polemiche da parte delle tifoserie avversarie. Anche contro il Verona, infatti, è stato protagonista di un episodio controverso.

Scontro Gatti-Djuric, Ravezzani duro: “È un bullo come Materazzi”

Ci sono difensori celebri per la propria durezza in campo, che talvolta sconfina anche oltre il lecito. Giocatori come Sergio Ramos, Giorgio Chiellini e, andando ancora più indietro, Marco Materazzi. Ed è proprio questo il paragone che arriva per il centrale della Juventus.

Sul proprio profilo X (Ex Twitter), Fabio Ravezzani ha dichiarato: “Certi colpi proibiti da bullo li trovo insopportabili, come quelli di Mancini e, all’epoca, di Materazzi. Farebbe bene a non insistere”. Il riferimento è a quanto è successo ieri sera all’Allianz Stadium e ad uno scontro tra Federico Gatti e Milan Djuric: il centrale bianconero ha dato un forte spintone all’attaccante avversario dopo un contrasto di gioco.