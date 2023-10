“Rosso diretto”: scintille Gatti-Djuric, ‘cacciato’ all’intervallo

Juventus-Verona è una partita carica di tensione e c’è anche una possibile espulsione già decretata durante il primo tempo

Primo tempo con numerosi episodi quello tra Juventus e Verona. I bianconeri vanno in gol con Kean ma l’arbitro annulla tutto, su segnalazione del Var, per un fuorigioco millimetrico dell’attaccante bianconero.

Poco dopo è il Verona a protestare per un presunto fallo di mano che l’arbitro e il Var decidono di non sanzionare. Infine, c’è un contatto tra Gatti e Djuric che potrebbe costare caro al difensore della Juventus che l’arbitro decide di non sanzionare. Una situazione che si ripete a parti invertite dopo qualche minuto: in questo caso Feliciani opta per fischiare la punizione a favore dei bianconeri e estrarre il cartellino giallo nei confronti dell’attaccante dell’Hellas.

Una doppia scelta contraddittoria che apre la polemica sui social, con molti che evidenziano la disparità di trattamento tra i due calciatori e chiedono l’espulsione di Gatti.

Juventus-Verona, polemiche per i contatti Gatti-Djuric

Polemiche per i contatti tra Gatti e Djuric quindi nel corso del primo tempo di Juventus-Verona.

In particolare sono in tanti a chiedere il cartellino rosso per il difensore bianconero dopo la sbracciata ai danni dell’attaccante del Verona. Una situazione che però l’arbitro ha deciso di lasciar correre, non ravvisando irregolarità.

Ecco alcuni commenti sul duplice episodio:

Gatti (Juventus) es un central que 10 años atrás no te llegaba ni a la banca en este equipo — Joffre Flores (@JoffreFloresB) October 28, 2023

Gatti cos'hai nel cervello? — Alessandra 🤍🖤 (@AlessandraAren2) October 28, 2023

Gatti è una cosa vergognosa!!! Altro cazzotto volontario ad avversario( Diuric) Nessuna sanzione!!! Var in vacanza!!! Fate schifo!!! — NON MOLLARE MAI (@NONMOLLAREMAI3) October 28, 2023

Gatti da rosso netto — stai tranzollo (@SelvaggiLuca) October 28, 2023

Gatti da rosso diretto — Galli (@DomeG1996) October 28, 2023

I giocatori della Juve possono picchiare gli avversari?

Gatti già lo aveva fatto con Kvaratskhelia, oggi si ripete con Djuric e rimane sempre impunito #JuventusVerona — VosSk z (@VosskZ) October 28, 2023

Gatti continua a fare un’altro sport, mena tutti in campo e non prende manco 1 giallo. #Whataplayer — Nello Gotti ⚽️💙 (@TheOfficialAN97) October 28, 2023

Vabbè però adesso seriamente, qualcuno mi spiega perché Gatti in marcatura prende a schiaffi gli avversari? È una deformazione professionale? Capiamoci — Chuck🎬 (@apathetichead) October 28, 2023

rosso per gatti subito — l’ammutinamentiano (@guepeq126) October 28, 2023