DIRETTA Serie A, Napoli-Milan 0-0: partiti! LIVE

In attesa dei posticipi del lunedì, il big match Napoli-Milan chiude il palinsesto domenicale della decima giornata di Serie A

A caccia di rivincite dopo l’eliminazione ai quarti di finale di Champions League dello scorso anno, il Napoli ospita il Milan nel posticipo domenicale della decima giornata di Serie A. Una sfida molto importante per misurare le ambizioni scudetto delle due storiche rivali.

Reduce dalla doppia sconfitta consecutiva contro Juventus e PSG, la squadra allenata da Stefano Pioli ha sin qui balbettato in molti degli scontri diretti con le big e dopo essere stata battuta in campionato da bianconeri e Inter, cerca il primo acuto importante contro una concorrente diretta. Luka Jovic si è aggiunto alla lunga lista degli assenti che, oltre agli infortunati, comprende per questa giornata anche lo squalificato Malik Thiaw.

Nonostante le due vittorie contro Verona e Union Berlino, Rudi Garcia non ha del tutto convinto il patron De Laurentiis. Dopo quelli contro Lazio e Fiorentina, un altro eventuale passo falso in casa contro una big potrebbe complicare la posizione del tecnico francese. Calciomercato.it seguirà la sfida dello stadio “Maradona” in tempo reale.

Napoli-Milan, probabili formazioni e dove vederla in TV

In programma domenica 29 ottobre alle 20.45, Napoli-Milan verrà trasmessa in esclusiva da DAZN. Ecco le probabili formazioni della partita:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mário Rui; Elmas, Lobotka, Zieliński; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Contini; D’Avino, Olivera, Østigård, Zanoli; Anguissa, Cajuste, Demme, Gaetano; Lindstrøm, Simeone, Zerbin. All.: Garcia.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Musah, Krunić, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Florenzi, Pellegrino; Adli, Pobega, Romero; Jović, Okafor. All.: Pioli.

