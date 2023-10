Cristante salva Lukaku: “Sta facendo grandi cose”. L’obiettivo della Roma non cambia

La Roma cade sul campo dell’Inter, punita a 9′ dalla fine dalla rete di Thuram. Le parole in conferenza stampa di Bryan Cristante

La Roma resiste per 81 minuti, poi deve arrendersi al guizzo dello scatenato Marcus Thuram nel big match del ‘Meazza’.

La squadra giallorossa cade di fronte ai vicecampioni d’Europa dopo cinque vittorie consecutive tra campionato ed Europa League, pagando alla fine anche le numerose assenza nello scacchiere di Mourinho. Serata amara per l’ex tecnico dei ‘Triplete’ interista, che ha seguito il primo tempo dalla tribuna stampa di San Siro. In conferenza stampa è Bryan Cristante ad analizzare il KO contro l’Inter: “L’avevamo preparata così, aspettandoli e ripartendo. Abbiamo anche gestito bene la gara, purtroppo non è andata bene. Abbiamo preso gol forse nel nostro momento migliore”.

I piani della Roma non cambiano, Cristante punta alla qualificazione in Champions League: “Abbiamo iniziato male la stagione, mentre adesso siamo in un momento positivo. Anche oggi lo abbiamo dimostrato, perdendo solo nel finale contro una grande squadra come l’Inter. Il nostro obiettivo resta lo stesso, vogliamo arrivare tra le prime quattro a fine campionato. Il ruolo? Da mezz’ala mi trovo bene, ho più libertà e possibilità di inserirmi”.

Pomeriggio particolare ovviamente per Romelu Lukaku, contestatissimo dai suoi ex tifosi: “Sta facendo grandi cose alla Roma, può succedere che per una partita non fai gol. È stata una serata difficile un po’ per tutti”.