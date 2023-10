Rimpianto Sassuolo: Dionisi lo voleva, ma c’era un grosso problema

Dionisi ha rimpianto enorme per il suo Sassuolo; un giocatore che, allo stato attuale delle cose, avrebbe fatto molto comodo

Sabato di Serie A e la prima partita di giornata mette di fronte Sassuolo e Bologna, due squadre che propendono per un calcio offensivo e con la voglia di andare a fare la partita. I due club, però, stanno vivendo momenti completamenti opposti con i neroverdi reduci da un pareggio nelle ultime tre partite e il successo che manca da un mese quando i ragazzi di Dionisi si imposero a San Siro contro l’Inter. Fare punti oggi non sarà semplice considerando lo stato di forma del Bologna.

Il Sassuolo è chiamato a fare una grande partita in entrambe le fasi di gioco: quella difensiva per andare a limitare i punti di forza dei rossoblù e quella offensiva dove bisogna sfruttare i propri valori, Berardi su tutti. Per Dionisi, però, un problema in più; al fatto che la vittoria manca da diverso tempo bisogna aggiungere l’assenza di Obiang.

Centrocampista classe 1992, sarà assente per qualche settimana a causa dell’operazione al tendine del bicipite femorale sinistro. Un problema che il tecnico del Sassuolo avrebbe potuto risolvere sul mercato con la società neroverde ad aver provato a prendere Bove, giocatore in forza alla Roma.

Sassuolo, Dionisi voleva Bove: Mourinho ha detto no

Nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato sono state diverse le operazioni tra Sassuolo e Roma con Volpato, Missori e Vina ad aver lasciato i giallorossi per trasferirsi alla corte di Dionisi. Non ha fatto il percorso inverso Frattesi; il centrocampista piaceva alla squadra capitolina ma, alla fine, è andato all’Inter.

Sempre parlando di centrocampista, il Sassuolo ci ha provato per Bove ma qualsiasi tipo di possibilità è stata bloccata sul nascere da Mourinho; il tecnico della Roma, infatti, ha posto il veto sulla cessione del suo giocatore considerato fondamentale per il sistema di gioco dei giallorossi. Il classe 2002 cresce di partita in partita; dinamico, forte fisicamente, dotato di grande corsa, riesce ad essere determinante sia in fase difensiva sia a livello offensivo.

Nell’ultima partita di Europa League, giocata dalla Roma contro lo Slavia Praga, l’azzurro ha realizzato il gol dell’uno a zero con uno splendido tiro dalla distanza. Centrocampista sempre più al centro del progetto giallorosso, Bove rappresenta un punto fermo per il presente e per il futuro della squadra capitolina; Dionisi ci ha provato e un giocatore con le sue caratteristiche avrebbe fatto molto comodo ma Mourinho non aveva nessuna intenzione di lasciare partire il giovane talento.