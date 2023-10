Probabili formazioni Juventus-Verona: Allegri ritrova Vlahovic, sfida in attacco per Baroni

La Juventus di Allegri ospita l’Hellas Verona di Baroni all’Allianz Stadium. Sfida valevole per la 10^ giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 20:45. I possibili schieramenti

I bianconeri arrivano dall’importante vittoria di misura contro il Milan, i gialloblu dalla sconfitta casalinga contro il Napoli.

“Stanno tutti bene”, così Allegri sulla sua squadra. Certo, senza contare Danilo ancora fermo ai box e Pogba e Fagioli, out per altri motivi. In ogni caso l’allenatore livornese non scioglie i dubbi sull’XI contro l’Hellas, che permarranno sino a ridosso del match. La difesa è confermata, in assenza del capitano brasiliano. Sulla mediana, certi del posto Locatelli e Rabiot. Sul centro destra ci saranno McKennie e Weah, qualora però il figlio d’arte stesse fuori, ecco l’amico texano largo e l’inserimento di Miretti. A sinistra, Cambiaso in vantaggio su Kostic. Davanti, Vlahovic verso una maglia da titolare. In coppia col serbo Kean in vantaggio su Milik e Chiesa.

Per Baroni, ci sono meno dubbi. Doig contro il Napoli è tornato sulla mediana. In difesa Dawidowicz dà le garanzie che servono agli scaligeri e Hien non verrà rischiato, al suo posto Amione. Il ballottaggio è in attacco e da ciò dipende anche lo schieramento offensivo. Bonazzoli è in vantaggio su Djuric. Si va verso i due trequarti, Lazovic e Ngonge, alle spalle dell’ex Salernitana.

Juventus-Hellas Verona: probabili formazioni e dove vederla in TV

La gara della decima giornata di campionato tra Juve e Verona sarà diretta dall’arbitro Feliciani, al Var ci sarà La Penna. La partita sarà disponibile su Sky, Dazn e Now Tv per i tifosi abbonati.

Di seguito le probabili formazioni delle due squadre:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Kean, Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Huijsen, Kostic, Miretti, Nicolussi Caviglia, Iling-Junior, Milik, Chiesa, Nonge, Danilo. All. Allegri.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Amione, Dawidowicz; Doig, Folorunsho, Duda, Faroani; Lazovic, Ngonge; Bonazzoli. A disposizione: Berardi, Perilli, Coppola, Joselito, Saponara, Terracciano, Hien, Suslov, Serdar, Hongla, Cabal, Charlys, Henry, Cruz, Tchatchoua, Mboula, Djuric. All. Baroni.

Il calendario di Juventus e Hellas Verona

La Juventus, prima della sosta di metà novembre, se la vedrà con gli scaligeri in casa. Successivamente, andrà in trasferta a Firenze contro la Fiorentina, poi tornare all’Allianz Stadium e ospitare il Cagliari. Tutte gara valevoli per il campionato di Serie A. L’Hellas Verona, dal canto suo, dopo la sfida coi bianconeri sarà impegnato in Coppa Italia in casa del Bologna. Per il campionato, invece, ospiterà il Monza di Palladino e poi sarà impegnato a Marassi contro il Genoa, prima del break del prossimo mese.