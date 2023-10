Palladino e la frecciata a Mourinho: “Ho il mio stile”. Il retroscena sulla big

Il Monza punta a ritrovare il successo nel match di domani all’U-Power Stadium contro l’Udinese dopo le polemiche di Roma: le dichiarazioni della vigilia di Raffaele Palladino

Il Monza vuole ripartire in campionato dopo la beffa di domenica scorsa e le polemiche seguite al match dell’Olimpico contro la Roma. Domani pomeriggio all’U-Power Stadium arriva l’Udinese, scossa dall’avvicendamento in panchina con il ritorno di Cioffi al posto dell’esonerato Sottil.

Una gara da non sbagliare per la formazione di Raffaele Palladino per ritrovare il successo e tenere a debita distanza la zona caldissima della classifica: “Troveremo un’Udinese molto carica dopo il cambio di allenatore, abbiamo studiato la squadra di Cioffi in settimana. Dovremo essere bravi a trovare le giuste motivazioni, ho avvertito i ragazzi perché le insidie sono sempre dietro l’angolo. Ci aspetta un ciclo di partite importanti, ma la gara più importante adesso è quella di domani contro l’Udinese”, esordisce l’allenatore dei brianzoli in conferenza stampa.

Palladino ritorna su quanto successo a Roma e spegne nuovamente le tensioni, lanciando comunque una velata frecciata a José Mourinho: “Lo so che fa più notizia, ma per carattere non sono uno che vuole far polemica e non ce n’era bisogno. Sono fatti che possono succedere, non ero arrabbiato di niente. Ho voluto parlare solo della partita e di quello che è successo in campo. Il mio stile è questo: penso a focalizzarmi solo sulla mia squadra e sono orgoglioso della grande prestazione di domenica. Sapete che non mi piace mai parlare dell’arbitro e contro i miei colleghi. Devo dire che siamo stati accolti benissimo a Roma, da un ambiente e una dirigenza fantastica”.

Palladino pre Monza-Udinese lancia Vignato e dribbla il futuro: “Non vi dico la big che mi ha chiamato”

Domani Palladino dovrà fare ancora a meno di Izzo, che sarà costretto a restare ai box per diverse settimane dopo l’intervento dei giorni scorsi a Barcellona: “Abbiamo cercato di gestirlo nella maniera migliore possibile, l’operazione è sempre l’ultima strada. Il piede gli dava sempre fastidio, non riusciva ad avere continuità. Così abbiamo interpellato degli specialisti e ci siamo affidati al migliore per risolvere il problema. Lo perderemo per un po’, però siamo sicuri che appena rientrerà ci darà una grande mano”.

Oltre a Colpani, sta brillando anche la ‘stellina’ Vignato nello scacchiere di Palladino. Il baby fantasista, a segno contro la Salernitana, potrebbe giocare con maggiore continuità considerando anche l’assenza del Papu Gomez: “Se può essere considerato un titolare di questo Monza? Parlavo sempre molto bene di lui, non ho mai detto bugie alla squadra e a voi in conferenza. Credevo tanto in Samuele e nel suo talento che ovviamente va coltivato e allenato ogni giorno – spiega il tecnico biancorosso rispondendo alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it – In questi mesi è stato bravo ad impegnarsi, a crescere e ad ascoltare e meritatamente ne sta raccogliendo i frutti. L’importante è scegliere il momento adatto e giusto per far giocare i giovani. È un giocatore che può fare la differenza, ha grande talento e qualità anche fisiche. Può maturare e crescere ancora molto, ma è sulla strada giusta. È un calciatore forte”.

Infine, Palladino non svela la big che lo ha cercato la scorsa estate come svelato dal Ceo Galliani: “Ci sono state varie chiacchiere, gli interessamenti fanno piacere perché vuol dire che quello che è stato fatto l’anno scorso ha dato dei frutti anche fuori dal Monza. Però a oggi non mi sento di dire chi mi ha chiamato… – sorride concludendo l’allenatore campano – Io adesso sono super concentrato sul Monza e lavoro tutti i giorni per raggiungere il nostro obiettivo che è quello di restare in Serie A”.