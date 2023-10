PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-HELLAS VERONA 1-0: Cambiaso da urlo, male Djuric

Per la 10^ giornata di campionato, la Juventus ospita all’Allianz Stadium l’Hellas Verona. La Juventus all’ultimo respiro strappa i tre punti

La Juventus nonostante le occasioni create, supera il Verona solo all’ultimo secondo, con la zampata di Cambiaso, alla prima rete in bianconero. E torna in testa alla classifica dopo tantissimo tempo.

La Juventus sul gong riesce a vincere una partita che pareva stregata, con la rete di Andrea Cambiaso. Ecco i voti al termine del match.

JUVENTUS

Szczesny 6

Gatti 6

Bremer 6

Rugani 6 (Dall’88’ Yildiz SV)

Weah 5,5: pensa più a difendere che ad attaccare. Allegri gli chiede di non farsi infilare alle spalle ma questo lo limita innanzitutto mentalmente, anche se ha spazio, non affonda ma rallenta. Esce così all’intervallo. (Dal 46′ Miretti)

Mckennie 6,5

Locatelli 6

Rabiot 5,5

Kostic 6,5 (Dal 62′ Cambiaso 7,5: entra, corre e segna la rete pesantissima dei 3 punti a gara finita. Apoteosi per il 27 alla prima rete in bianconero).

Kean 7

Vlahovic 5,5 (Dall’82’ Milik 6)

All. Allegri 7: la sua è una buona Juve, che gioca crea e segna… solo alla fine però. Gara stregata, ma ottima dei bianconeri. Azzecca i cambi, sopratutto quello di Cambiaso.

HELLAS VERONA

Montipò 6

Magnani 6

Dawidowicz 6

Terraciano 6 (dal 95′ Coppola SV)

Faraoni 6,5: fin quando è in campo, guida la difesa del Verona, senza disdegnare alcune sortite in avanti. Si propone bene anche quando c’è occasione di duellare di testa. (Dal 73′ Tchatchoua)

Hongla 6 (Dal 73′ Suslov 6)

Folorunsho 6

Doig 6 (dal 73′ Lazovic 5,5)

Duda 6

Bonazzoli 6,5 (Dall’84’ Serdar SV)

Djuric 5: schierato per tenere su la squadra, appare avulso dal gioco e non aiuta come dovrebbe. Il Verona non si appoggia mai a lui come avrebbe voluto Baroni.

All. Baroni 6: il suo Verona fa una gara gagliarda e attenta, lottando su tutti i palloni. Non riesce molto a tenere la palla su e la scelta di Djuric non paga, ma di contro e con un po’ di fortuna, i suoi riescono a disinnescare la Juventus in più occasioni.

Il tabellino di Juventus – Hellas Verona 1-0

Decide un gol di Cambiaso al 96′, che lancia la Juve in vetta alla classifica. Di seguito il tabellino del match.

JUVENTUS-HELLAS VERONA 1-0 (Cambiaso 96′)

Ammoniti: Djuric 38′ (V); Rugani 40′ (J); Folorunsho 50 ‘ (V); Kean 56’ (J)

Espulsi: –

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani (Dall’88 Yildiz SV); Weah (Dal 46′ Miretti), Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic (62′ Cambiaso); Kean (62′ Chiesa) , Vlahovic (Dall’82’ Milik). All. Allegri

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Terraciano (dal 95′ Coppola SV); Faraoni (Dal 73′ Tchatchoua), Hongla (Dal 73′ Suslov), Folorunsho, Doig (dal 73′ Lazovic); Duda; Bonazzoli (Dall’84’ Serdar SV), Djuric. All. Baroni

Arbitro: Feliciani; assistenti: Carbone – Giallatini; IV: La Penna

Var: Nasca; Avar: Abbattista