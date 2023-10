Milinkovic bianconero: è lui il regalo di Natale

Dall’Al Hilal al bianconero, si torna a parlare di Sergej Milinkovic-Savic dopo il trasferimento in Arabia Saudita

È stato a lungo corteggiato dalle big di mezza Europa, ma alla fine la sua meta è stata la ricca Arabia Saudita. Sergej Milinkovic-Savic ha deciso di lasciare la Lazio ad un anno dalla scadenza del suo contratto ed accettare la faraonica offerta dell’Al Hilal.

Un contratto da venti milioni di euro lo ha convinto a dire addio all’Europa e far parte della folta truppa di calciatori che hanno arricchito la Saudi Pro League. Una scelta che dal punto di vista dei risultati sta pagando visto che la squadra del ‘Sergente’ è prima in classifica e il centrocampista serbo ha messo a segno tre gol e due assist in dieci partite disputate.

Ma l’avventura in Arabia Saudita del 28enne di Lleida potrebbe anche durate meno del contratto triennale firmato: a gennaio il suo futuro potrebbe tingersi di bianconero, con le voci su un suo trasferimento che sono tornate di attualità.

Calciomercato, Milinkovic in bianconero: lo scenario

A parlarne è ’90min.com’ che spiega come già a gennaio Milinkovic potrebbe tornare ad essere uno dei nomi mercato per le big d’Europa.

In particolare il suo futuro potrebbe intrecciarsi con quello di Sandro Tonali. L’ex Milan è stato squalificato per dieci mesi e la sua stagione è già chiusa, ragion per cui il Newcastle a gennaio è pronto a garantire un rinforzo di spessore a Howe sulla mediana.

Il club inglese sta vagliando varie ipotesi: al momento quella più accredita appare essere quella che porterebbe a Kalvin Phillips del Manchester City. Il giocatore, al momento, non risulterebbe nei piani di Pep Guardiola, e potrebbe sbarcare a Newcastle con la formula del prestito. L’interesse concreto del Newcastle non può certo far piacere alla Juventus, che ha messo nel mirino il giocatore per rafforzare la propria mediana e ora rischia la beffa.

Ma attenzione, anche ad altre strade, che potrebbero portare a giocatori che militano in Saudi Pro League. La proprietà del Newcastle, infatti, potrebbe avere un canale preferenziale per prendere giocatori in prestito, che sono volati in Arabia. Tra questi c’è anche Sergej Milinkovic-Savic che approderebbe così in Premier League. Altro nome è quello di Marcelo Brozovic, altra vecchia conoscenza della nostra Serie A.