Leo Ostigard, numeri e statistiche del difensore del Napoli di Garcia

Ostigard è un difensore che quest’anno potrebbe aver più spazio nel Napoli di Garcia. E’ una scommessa opportuna al Fantacalcio?

Classe 1999, il norvegese Ostigard è un calciatore con ruolo di difensore, alla sua seconda stagione con la maglia azzurra del Napoli. Ciò che spicca immediatamente in un confronto con la passata annata, è il numero di presenze in campionato decisamente maggiore.

La squadra partenopea in quest’avvio di Serie A, dopo qualche affanno iniziale, sta piano piano riprendendosi il posto ai vertici della classifica – che lo scorso anno significò Scudetto – ma come sta andando il giovane difensore centrale scandinavo? Qual è stato il Fantavoto nell’ultima partita in cui è sceso in campo? E la Fantamedia della prima parte di stagione 2023/2024 che valore dà? La nostra scheda risponderà a queste domande, ed indicherà se davvero Ostigard può essere considerato un acquisto affidabile al Fantacalcio. I dettagli.

Come ha giocato Ostigard nell’ultima gara contro la Fiorentina?

Non la nona giornata, ma l’ottava è stata l’ultima partita in cui Ostigard è sceso in campo nella stagione di A 2023/2024. Infatti per la gara contro l’Hellas Verona è stato Rrahmani a vincere il ballottaggio con lui, pur disputando poi un match senza infamia e senza lodi.

Nella precedente gara Napoli – Fiorentina, Ostigard è invece sceso in campo dal primo minuto, giocando tutta la partita. Per lui un Fantavoto finale pari a 5,5: apparso non sicuro come invece in molte altre occasioni e poco a suo agio con il pallone tra i piedi, insieme a Natan non è stato in grado di colmare i buchi centrali che hanno portato ai gol viola.

Ma è stata una prestazione complessivamente insufficiente quella del Napoli, e non soltanto una giornata negativa del calciatore norvegese.

Ostigard, i voti al Fantacalcio

Presente, dicevamo, in sette gare su nove, Leo Ostigard nelle prime giornate non ha però sempre ottenuto un minutaggio sufficiente per il Fantavoto. Cinque le gare a voto, tra la quarta e l’ottava giornata, in cui il giocatore scandinavo ha offerto prestazioni altalenanti, con valutazioni comprese tra il 5, come in Genoa – Napoli, e il 10 – Fantavoto assegnatogli per una prestazione sicuramente soddisfacente contro il Lecce, in cui ha anche trovato il primo gol.

Sintetizzando, finora ad Ostigard non sono mancate le presenze in campionato, ma piuttosto una certa continuità di rendimento. Quasi superfluo dire che spetterà al norvegese farsi trovare pronto ai prossimi appuntamenti, in modo da avere più chance di vincere il ballottaggio in difesa con Rrahmani o con altri compagni di squadra.

Ostigard nella probabile formazione Napoli – Milan

Domenica 29 ottobre, nel decimo turno di campionato gli azzurri se la vedranno con i rossoneri del Milan, nella speranza di fare altri punti utili a risalire la classifica di Serie A. Al momento le quotazioni di Ostigard non sembrano essere in ripresa rispetto alla passata giornata e l’allenatore Garcia potrebbe orientarsi a riproporre la stessa formazione vista nella nona giornata.

Ecco i possibili o probabili nomi:

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

Per Ostigard potrebbe però configurarsi un nuovo ballottaggio con il difensore Rrhamani.

Ostigard nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

I numeri sintetici del percorso iniziale di Ostigard con la maglia del Napoli sono i seguenti:

Partite a voto: cinque;

Gol: uno;

Assist: zero;

Ammonizioni: zero;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 6,40.

Il difensore norvegese dà la sensazione di poter fare meglio di quanto visto finora e, in caso di nuove gare con giudizio positivo, sicuramente per lui le presenze in campionato saranno complessivamente molte di più di quelle della stagione di A 2022/2023.

Ostigard è un calciatore affidabile al Fantacalcio?

Il norvegese Ostigard è un difensore centrale che ama lottare su ogni pallone, con veemenza, tempismo e forza fisica. Si batte per non far passare gli attaccanti avversari ed è anche piuttosto duttile, visto che può giocare indifferentemente sia in una linea difensiva a quattro che in una linea a tre, dando il meglio di sé specialmente in difese che conservano un baricentro alto.

Pur essendo un centrale di difesa è piuttosto veloce, e ciò gli permette di attuare spesso un efficace pressing sull’avversario, provando spesso l’anticipo ed entrando con una certa durezza nei contrasti.

Ostigard la scorsa stagione ha dovuto ‘subire’ la concorrenza di Kim e Rrahmani, ma visto che il primo è andato a giocare altrove, le possibilità di giocare di più – superando il ballottaggio con Rrhamani – ci sono.

Al Fantacalcio si può comprare a prezzo basso, prendendolo in solitaria (per evitare di avere 2 SV in formazione nella stessa partita). Si tratta però essenzialmente di una scommessa da ultimo slot, tenuto conto il bassissimo numero di presenze nella passata stagione. Vale non più di 6/7 crediti su 1000, sia al Classic che al Mantra.