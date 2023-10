Kean fuori per Chiesa: l’attaccante è furioso con Allegri, dallo Stadium solo applausi

Moise Kean viene sostituito dopo una prestazione da 7 in pagella. Due gol annullati, non con qualche polemica. E poi una sostituzione immeritata, l’attaccante si infuria col tecnico

Allegri decide di togliere il numero 18 nonostante una serata di grazia, solamente sfortunata ma che ha messo in mostra una prestazione di livello da parte dell’attaccante.

Moise Kean esce dal campo su tutte le furie. Prima i due gol annullati, con molte parole che si spenseranno a tal proposito, poi un cambio che l’attaccante non digerisce.

Allegri decide di sostituire Kean per mettere dentro Chiesa, invece che Vlahovic. Nessuno dei due a dire il vero meritava di uscire, ma la scelta cade sul 18. L’italiano, dopo una gara maledetta per lui, ma con una prestazione importante, proprio non la prende bene.

Il classe 2000 esce su tutte le furie. Va detto, però, che dagli spalti arrivano solo applausi scroscianti per l’avanti bianconero, che nonostante esca con zero gol, segna il sette in pagella. Applausi per lui, che però non può essere contento della sostituzione. Torna poi a sedersi in panchina, con Pinsoglio che lo ha recuperato sulla via degli spogliatoi e lo ha convinto a farlo stare col resto della squadra.