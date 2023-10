Inter-Roma, esplode la polemica: “Non vale per tutti”

Domenica alle ore 18 si giocherà Inter-Roma, Simone Inzaghi contro l’ex José Mourinho, ma esplode la polemica dell’ultima ora

Non solo Napoli-Milan come big match della decima giornata del campionato di Serie A: poche ore prima, alle 18 di domani, scenderanno in campo allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano anche Inter e Roma.

Una sfida molto interessante, anche per i temi extra campo: oltre al grande ex José Mourinho, che sarà assente per il secondo anno consecutivo a causa di una squalifica, c’è molta curiosità per capire come verrà accolto l’altro ex Romelu Lukaku. Di certo, non con i fischietti, visto che l’ingresso è stato vietato, e la questione rimane aperta. In ogni caso, si attende una partita vibrante con le due squadre pronte a darsi battaglia per portare il bottino pieno a casa, importante anche ai fini della classifica.

Nel frattempo, Inter e Roma sono reduci da due vittorie in Europa: la squadra di Simone Inzaghi ha battuto il Salisburgo nella terza giornata della fase a gironi della Champions League, i giallorossi si sono sbarazzati dello Slavia Praga e sono saldamente in testa alla classifica del proprio gruppo in Europa League. Ma ad infiammare la vigilia è la decisione di far disputare questa partita domenica e non lunedì, come per le altre due squadre impegnate il giovedì in Europa, Atalanta e Fiorentina.

“Due giorni sono tanti, non vale per tutti”: Inter-Roma, esplode la polemica

È l’ex attaccante della Roma, Roberto Pruzzo, ha dare il ‘la’ alla discussione: “Sono molto interessato a sapere perché la Roma gioca domenica alle 18 e le altre impegnate giovedì in Europa giocano lunedì. Vale per tutti? Un cavolo, Atalanta e Fiorentina non scendono in campo domenica”, ha tuonato dalle frequenze di ‘Radio Radio’. A dargli manforte anche il giornalista Sandro Sabatini: “Sul calendario, sono d’accordo con Pruzzo. C’è la settimana libera con la Coppa Italia, dove Roma e Inter non sono impegnate. Perché non è stata messa di lunedì la partita? C’è il divario tra una squadra che ha giocato martedì, l’Inter, e una giovedì, la Roma. Due giorni di differenza sono tanti“. Vedremo, poi, se in campo queste 48 ore peseranno davvero.