Fischietti contro Lukaku a San Siro, ora salta tutto

L’attaccante belga è pronto a sbarcare a Milano, da avversario: domenica a San Siro arriva la Roma di Jose Mourinho

Sarà un turno davvero caldo quello che sta per cominciare in Serie A. Il match più atteso è chiaramente quello che si giocherà domenica sera al Maradona tra Napoli e Milan, ma alle 18.00 a San Siro non sarà certo da meno Inter-Roma.

Una sfida, quella del Meazza, in cui le luci dei riflettori saranno puntati soprattutto su Romelu Lukaku. I tifosi nerazzurri si sentono traditi dal bomber belga e sono pronti ad accoglierlo, contestandolo.

Non ci saranno, però, i fischietti tanto attesi per disturbare il campione giallorosso: come riporta la Curva Nord, la tifoseria organizzata dell’Inter, sul proprio profilo Instagram, sono stati, infatti, vietati. Una decisione che chiaramente non è per nulla piaciuta. Siamo certi, dunque, che i sostenitori dei vice campioni d’Europa, troveranno, comunque, un altro modo per dare a Lukaku il benvenuto.