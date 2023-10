E’ sempre Napoli-Juve: proposta choc a Giuntoli

Napoli e Juventus, nuovo intreccio inatteso sul mercato: proposta dagli azzurri a Giuntoli, sul piatto uno scambio pazzesco

In questi anni, la rivalità esistente tra Napoli e Juventus, lo sappiamo, si è particolarmente rinfocolata, con ripetuti motivi di attrito in campo e fuori. E diversi passaggi di casacca che hanno fatto piuttosto discutere.

Il passaggio in bianconero di Cristiano Giuntoli, dopo gli otto anni in azzurro, non ha toccato e difficilmente toccherà i livelli di acredine che si sono registrati da parte della tifoseria partenopea con Gonzalo Higuain e Maurizio Sarri, anche se la sua scelta professionale è stata accolta con un certo fastidio. Mitigato in parte dal ruolo avuto nella conquista dell’agognato terzo scudetto. Ora, le strade dell’attuale direttore sportivo della Juventus e della sua ex squadra potrebbero, in maniera inattesa, incrociarsi nuovamente, per iniziativa dei partenopei.

Napoli, sondaggio con la Juventus: caccia al sostituto di Osimhen

E’ cosa nota che Giuntoli ancora straveda per alcuni suoi ex pupilli, come Zielinski. In questo caso, il Napoli starebbe invece sondando il terreno per uno scambio che coinvolga altri nomi. Uno dei quali, davvero sorprendente.

Secondo ‘Rai Sport’, infatti, il Napoli starebbe ripensando ad Arkadiusz Milik. Un sondaggio, stando a quanto riportato dal giornalista Paolo Paganini, ci sarebbe già stato, proponendo come parziale contropartita Zanoli, giocatore molto gradito da Giuntoli. Gli azzurri, infatti, vorrebbero premunirsi, nel caso di un nuovo assalto, già a gennaio, dall’Arabia a Victor Osimhen, che appare sempre più probabile, con una proposta nell’aria da circa 150 milioni di euro. Sullo sfondo restano anche altri nomi alternativi, tra cui quello di David, seguito anche dal Milan.