Boloca risponde a Zirkzee, il derby emiliano finisce in parità

Termina con un pareggio il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna: gara intensa ed emozionante tra Dionisi e Thiago Motta

Un pareggio giusto al termine di novanta minuti intensi e con belle trame di gioco: Sassuolo e Bologna si dividono la posta in palio nel secondo match della 10^ giornata del campionato di Serie A.

Neanche il tempo di studiare gli schieramenti delle due squadre che il Bologna rompe il ghiaccio sbloccando il risultato. Lo fa con Zirkzee, sempre più uomo-simbolo della squadra felsinea, bravo a stoppare con classe la sfera su un lancio lungo di Aebischer prima di superare Consigli con una finta e insaccare la sfera in rete. Partenza in salita per il Sassuolo che non si fa abbattere e al 13′ cerca subito il pari con Vina che si libera e calcia, trovando però la risposta di Skorupski. Passano pochi secondi e la squadra neroverde ci prova nuovamente, questa volta con Laurienté che calcia di potenza con l’esterno senza però trovare la porta. Ancora più pericoloso Pinamonti che al 18′ ci prova con un destro a giro da fuori, sfiorando il palo.

Il Sassuolo insiste, mette in difficoltà il Bologne a prima dell’intervallo trova il gol del meritato pareggio. A realizzarlo è Boloca che riceva da Toljan prima di lasciar partire un tiro da fuori sul quale Skorupski non può nulla. Nella ripresa ritmi alti e occasioni da ambo i lati. Importante quella creata dal Sassuolo al 57′ quando Erlic prova a calciare da fuori, sfiorando la traversa col mancino. Al 66′ Skorupski deve superarsi su un mancino insidioso di Berardi, al tiro dopo una azione tutta personale. La risposta del Bologna è affidata a Orsolini che al 75′ accelera palla al piede e poi cerca il gol di pallonetti, trovando il salvataggio di Toljan sulla linea. All’81’ il Bologna trova il gol del vantaggio, ancora con Zirkzee, ma la rete viene annullata per posizione di fuorigioco di Orsolini che aveva calciato impegnando Consigli prima della tap-in vincente di Zirkzee. Passa un minuto e il Sassuolo si ripropone in attacco con la grinta Volpato la cui botta viene respinta dal solito Skorupski. Emozioni anche in pieno recupero quando Consigli deve intervenire su un calcio di punizione battuto da Zirkzee rifugiandosi in calcio d’angolo.

Sassuolo-Bologna: tabellino e classifica

SASSUOLO-BOLOGNA 1-1

3′ Zirkzee (B), 44′ Boloca (S)

La classifica di Serie A: Inter 22, Milan 21, Juventus 20, Napoli 17, Fiorentina 17, Atalanta 16, Bologna 15*, Roma 14, Lazio 13, Lecce 13, Monza 12, Frosinone 12, Genoa 11*, Sassuolo 11*, Torino 9, Verona 8. Empoli 7, Udinese 6, Salernitana 4*, Cagliari 3

* una partita in più