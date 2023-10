Bianconero a gennaio, subito addio all’Arabia Saudita

Può lasciare subito l’Arabia Saudita dopo aver lasciato l’Europa in estate: a gennaio può tornare indossando la maglia bianconera

E’ stato il primo calciatore non a fine carriera a sposare la causa saudita, anche grazie ad un’offerta arrivata nelle casse del Wolverhampton di 55 milioni di euro.

Ruben Neves è stato uno dei tanti faraonici acquisti del mercato dell’Al-Hilal, ma il centrocampista portoghese potrebbe già lasciare la causa saudita per tornare in Premier League. Sulle sue tracce, infatti, ci sarebbe il Newcastle, che si sta guardando intorno con estrema attenzione sul mercato vista la lunga squalifica di Sandro Tonali. I ‘Magpies’ dovranno necessariamente intervenire a gennaio, acquistando un nuovo centrocampista da regalare ad Eddie Howe.

Newcastle, idea Ruben Neves per sostituire Tonali

Tra i nomi valutati c’è Fred, ex Manchester United, ma anche l’ex Lazio Sergej Milinkovic-Savic, complice il fatto che il Newcastle è di proprietà del fondo Pif come lo stesso Al-Hilal e l’inglese Kalvin Phillips del Manchester City. E ora ecco aggiungersi il compagno di squadra di Milinkovic, Ruben Neves.

Come infatti sottolinea il ‘Daily Mail’, il club inglese starebbe considerando un trasferimento in prestito del centrocampista portoghese. Un’operazione certamente non particolarmente complessa, visto che la proprietà delle due società è sostanzialmente la stessa. Il giocatore lusitano conosce benissimo il campionato inglese, visti gli anni trascorsi con il Wolverhampton e anche questo potrebbe incidere come fattore. Lo scorso luglio lo stesso Eddie Howe aveva sottolineato come eventuali trasferimenti in direzione Newcastle con protagonisti giocatori approdati in Arabia Saudita e di club di proprietà del fondo Pif, anche soltanto in prestito, potessero essere possibili. “Dipende se sarà la cosa giusta per il Newcastle. Dovremo agire sempre innanzitutto pensando a quelli che sono i nostri migliori interessi” aveva affermato l’allenatore inglese. Ora, considerata la situazione Tonali, l’approdo di un centrocampista in prestito sembra essere la strada più facile.