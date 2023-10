Udinese, l’inizio di Cioffi è in salita: il rischio è enorme

L’Udinese ha cambiato guida tecnica ma per Cioffi l’inizio è già in salita; il tecnico deve evitare un record negativo

L’inizio di campionato dell’Udinese non è stato per nulla positivo; i friulani, dopo nove giornate, hanno ottenuto sei pareggi e tre sconfitte. Squadra, dunque, ancora alla ricerca della prima vittoria in Serie A; problema anche a livello di gol con sole cinque reti realizzate e ben tredici subite. Difficoltà dettata, fondamentalmente, a due motivi: la cessione di Beto ma anche l’infortunio di Deulofeu, uno dei giocatori di maggior talento dell’intera rosa.

Nell’ultima partita di campionato, in casa contro il Lecce, è stato fatale per il destino di Sottil; la società, infatti, ha deciso di esonerare il tecnico con l’obiettivo di dare una scossa a tutto l’ambiente ed iniziare a risalire la classifica per raggiungere, senza troppe difficoltà, la salvezza. Il club friulano ha deciso di puntare su Cioffi, allenatore che in passato è già stato alla guida dell’Udinese e questa conoscenza dell’ambiente potrebbe rappresentare un valore aggiunto nel raggiungimento dell’obiettivo salvezza.

La prima partita di Cioffi, da neo tecnico dell’Udinese, sarà in casa del Monza; sfida per nulla semplice considerando il valore dei ragazzi di Palladino che hanno come obiettivo quello di riscattare la sconfitta in casa della Roma. Un match reso ancora più difficile per via di un possibile record negativo che l’Udinese vuole evitare.

Udinese, in casa del Monza per evitare il record: il punto

La stagione è iniziata da nove partite e, come detto, i friulani hanno ottenuto sei pareggi e tre sconfitte; il successo manca da troppo tempo considerando anche la stagione 2022/2023. Se prendiamo anche il campionato scorso, infatti, l’Udinese non vince dall’otto maggio scorso quando la squadra si impose per due a zero sulla Sampdoria ormai avviata alla retrocessione.

Da allora sono passate tredici partite con la squadra ad aver ottenuto sette sconfitte e sei pareggi; contro Colpani e compagni bisogna evitare di eguagliare il record, di quattordici partite senza conquistare i tre punti, dell’Udinese 2017/2018 quando la squadra dovette aspettare il match con il Verona per riassaporare il gusto del successo.

Una difficoltà in più per Cioffi che, alla prima da allenatore dei friulani, è già sotto pressione; serve la vittoria sia a livello di classifica (bisogna iniziare a conquistare punti) sia per evitare un record negativo che Samardzic e compagni non hanno nessuna intenzione di eguagliare. In casa dei ragazzi di Palladino deve essere il primo passo di un nuovo cammino perché l’Udinese ha tutte le possibilità per vivere un campionato senza troppi patemi d’animo.