Tonali in campo da squalificato: arriva il verdetto UFFICIALE della FIFA

Arrivano la decisione da parte della FIFA. Il centrocampista ha giocato la sua ultima gara mercoledì contro il Borussia Dortmund

Nella giornata di ieri è arrivato lo stop ufficiale per Sandro Tonali per il caso scommesse. Il centrocampista italiano dovrà stare fuori dai campi per dieci mesi.

Uno stop davvero lungo, che gli impedirà di giocare – qualora arrivasse la qualificazione dell’Italia – i prossimi Europei. Il rientro è previsto alla quarta giornata di Premier League della stagione 2024-2025. Tonali dovrà inoltre prendere parte a sedici incontri per la prevenzione o il recupero della ludopatia, negli otto mesi di pena accessoria.

Nelle scorse ore è arrivato così il comunicato, pubblicato sul sito della FIGC, che di fatto ha ufficializzato tutto. La squalifica di Sandro Tonali è stato poi confermata anche dalla FIFA all’agenzia di stampa internazionale Associated Press. Squalifica, quindi, che è entrata in vigore, in tutto il mondo, proprio da oggi.