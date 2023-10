Saluta Giuntoli, ma c’è il sostituto: la Juve ‘scippa’ ancora il Napoli

Individuato il sostituto capo-scout per la Juventus in caso di partenza di Tognazzi, ecco il fidato collaboratore di Giuntoli al Napoli e vera opzione per il futuro bianconero

La Juventus è a caccia della forma migliore in campionato per puntare concretamente all’obiettivo Scudetto ma non demorde neppure fronte mercato.

Le tante, delicate situazioni d’organico fanno infatti trasparire qualche perplessità sul livello di competitività generale e soprattutto sulla mole di continuità che Massimiliano Allegri può offrire al gioco bianconero. Pesano le assenze di Paul Pogba e Nicolò Fagioli, mentre lasciano spesso in apprensione le condizioni fisiche di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Due degli uomini con il miglior potenziale. Insomma, ci sarebbe molto da valutare.

Aver portato Cristiano Giuntoli nella squadra dello staff bianconero può esser già considerato un grande colpo di prospettiva e l’ex direttore sportivo del Napoli conta di poter manovrare i propri fili – con maggiore libertà – dalla prossima estate rispetto a quella passata.

Verosimilmente, però, la Juventus sarebbe vicina alla separazione con il proprio capo-scout Matteo Tognozzi. Proprio nelle prossime ore il dirigente bianconero potrebbe infatti salutare a mezzo di una risoluzione consensuale del proprio contratto con la ‘Vecchia Signora’, al fine di sposare la neonata proposta del Granada per la posizione di direttore sportivo del club spagnolo.

Via Tognozzi e dentro Micheli, potrebbe ricomporsi il duo con Giuntoli alla Juventus

Come raccontato dal giornalista Mirko Nicolino sul proprio canale Twitter, nel caso in cui la partenza di Tognozzi dovesse essere concretizzata in direzione Granada allora la Juventus potrebbe seriamente prendere in considerazione l’ipotesi Maurizio Micheli in sua sostituzione.

Micheli, già collaboratore fidato di Giuntoli al Napoli, rappresenterebbe l’ennesimo rinforzo strappato al club partenopeo dopo l’annessione del tanto bramato direttore sportivo fiorentino con cui si è reso protagonista di colpi di mercato sensazionali del calibro di Kvaratskhelia, Osimhen e Kim.

Obiettivo principale della Juventus resta quello di migliorare l’organico a disposizione con colpi di caratura già dal prossimo anno. Tenendo sempre d’occhio la questione meramente economica.