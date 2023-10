Operazione e stop lunghissimo, Juric non ride più

Juric, tecnico del Torino, ha un problema decisamente importante; un suo giocatore, infatti, è costretto ad uno stop veramente lungo

La stagione del Torino non si può dire essere iniziata nel migliore dei modi; i granata, in nove giornate, hanno raccolto due sole vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. Una delle difficoltà della squadra è a livello realizzativo dal momento che sono solamente sei i gol segnati a fronte di dodici (il doppio) subiti. Juric deve trovare il modo di cambiare passo per evitare che la situazione peggiori ed iniziare a risalire la classifica.

I granata hanno le qualità per vivere una stagione da protagonisti ma, come detto, bisogna fare punti perché la vittoria manca dal diciotto settembre scorso quando il Torino si impose per tre a zero in casa della Salernitana. Contro il Lecce non sarò un match semplice sia per le qualità degli avversari sia per un problema che deve affrontare Juric; si tratta del discorso degli infortunati specialmente a livello difensivo.

Nell’ultima partita di campionato, contro l’Inter, i granata hanno dovuto fare i conti con il problema di Schuurs; il centrale difensivo, uno dei giocatori più importanti nella rosa del Torino, è uscito in lacrime in barella ad inizio ripresa dopo un contrasto di gioco. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il difensore hanno confermato le brutte sensazioni che circolavano nell’ambiente granata: lesione al legamento crociato del ginocchio e stagione finita. Un problema non da poco per il sistema di gioco di Juric considerando il valore del centrale difensivo.

Juric, niente Schuurs: un titolare pronto al rientro

L’infortunio di Schuurs (con il centrale che ha finito, anzitempo, la stagione) priva il Torino di un difensore importante sotto tutti i punti di vista; per la sfida con il Lecce, però, Juric può tirare un sospiro di sollievo. Buongiorno, infatti, è pronto al rientro. Il classe 1999, infortunatosi nel match con la Lazio dell’Olimpico, è stato costretto a saltare diverse partite e la sua assenza si è fatta sentire.

Parliamo, infatti, di un difensore forte fisicamente, abile nel gioco aereo, nelle letture difensive e in marcatura come dimostrato nel match contro la Roma quando ha saputo tenere testa ad un centravanti come Lukaku.

Il suo rientro è fondamentale per il sistema di gioco granata considerando anche la sua leadership e la capacità di guidare il reparto. In casa del Lecce serve trovare un risultato positivo dopo due soli punti nelle ultime cinque partite; ecco perché il rientro di Buongiorno assume una grande importanza per una squadra che deve, per forza di cose, cambiare marcia.