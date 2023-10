Lazaro, numeri e statistiche del duttile esterno di centrocampo nel Torino

Valentino Lazaro è un calciatore versatile che nel Torino sta trovando buon spazio. Si rivela un colpo azzeccato anche al Fantacalcio?

Lazaro è uno dei giocatori del Torino su cui il tecnico Ivan Juric ha maggiormente puntato in questo inizio di stagione di A 2023/2024. Austriaco ed originario di Graz, classe 1996, l’atleta è un poliedrico centrocampista che può occupare i ruoli di trequartista, esterno a metà a campo ed anche ala o terzino all’occorrenza. Impiegato soprattutto sulla fascia destra, talvolta Lazaro è stato spostato anche su quella sinistra.

Il Torino finora non sta andando benissimo in campionato, trovandosi nella parte bassa della classifica – non lontano dalla zona retrocessione – ma Valentino Lazaro finora è stato una delle certezze, essendo tra i calciatori con più presenze: ben sette gare a voto su otto.

Di seguito la nostra scheda farà il punto sul suo inizio di campionato e indicherà il suo rendimento nell’ultima gara a cui ha partecipato, come pure i suoi risultati nelle altre partite in cui è sceso in campo. Lazaro è una valida alternativa d’acquisto al Fantacalcio? Ecco i suoi numeri.

Come ha giocato Lazaro nell’ultima partita contro la Juventus?

All’ottava giornata di campionato, l’austriaco Lazaro è stato tra gli undici titolari mandati in campo da mister Juric per il derby. La gara però non ha avuto un buon esito per i granata, concludendosi con un 2-0 meritato per il club guidato da Allegri. In verità, un po’ tutta la formazione del Torino ha offerto prestazioni sotto la sufficienza, e sicuramente lo stesso Lazaro non ha offerto una delle sue migliori performance.

Schierato altissimo a sinistra, ha provato un tiro insidioso al 17′ ma non ha centrato la porta. Per il resto non ha rappresentato una seria minaccia per la retroguardia juventina, tanto che Weah lo ha controllato con una certa tranquillità. Ma lo stesso Lazaro ha impedito più volte al calciatore americano di essere pericoloso in attacco.

Per lui il Fantavoto è stato comunque pari a sei, tenuto conto dell’impegno negli 84 minuti in cui è stato impiegato.

Lazaro, i voti al Fantacalcio

Tranne alla prima giornata con Torino – Cagliari, Valentino Lazaro è sempre sceso in campo e, esclusa la seconda e la terza giornata in cui è entrato nel secondo tempo, l’austriaco lo ha fatto da titolare.

Per lui finora soltanto voti sufficienti e compresi tra il 6 e il 6,5, tolta una sola insufficienza (un 5,5) nella gara con la Roma alla quinta giornata – gara in cui il risultato finale è stato un 1-1.

Lazaro nella probabile formazione della partita Torino – Inter

Nell’ultima giornata contro la Juventus il calciatore austriaco è stato tra coloro che, nel Torino, hanno ottenuto i voti meno scadenti. Resta così una certezza nel centrocampo di Juric anche per la prossima partita in cui i granata, dopo la pausa della A per gli impegni della nazionale, si troveranno di fronte un’Inter affamata di punti.

Il tecnico Ivan Juric schiererà probabilmente un 3-4-2-1, con un ballottaggio a centrocampo che però non riguarda Lazaro:

Milinkovic Savic V; Sazonov, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ricci/Tameze, Ilic, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata

Al tecnico il compito di sciogliere il dubbio a centrocampo tra Ricci e Tameze. Per Lazaro, dicevamo, praticamente non vi sono dubbi sulla sua titolarità.

Lazaro nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

I numeri sintetici di Lazaro nell’inizio di stagione sono i seguenti:

Partite a voto: sei;

Gol: zero;

Assist: zero;

Ammonizioni: zero;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 6,17.

Lazaro è un giocatore affidabile al Fantacalcio?

Nato difensore laterale, oggi Lazaro è un esterno a tutta fascia veloce e con discreta tecnica. Sa spingere in avanti per andare al cross o proporsi al tiro e, al contempo, attua un pressing offensivo senza palla.

Nella scorsa stagione il classe 1996 ha totalizzato 20 partite a voto con tre assist, ma l’impressione è che in questo campionato possa giocare più spesso da titolare. Lazaro va bene per il 7/8 slot della propria rosa, rappresentando un calciatore che sa fare ambo le fasi difensiva ed offensiva.

La duttilità ne accresce le probabilità di vederlo in campo, dato che può giocare sia a destra che a sinistra. Inoltre, da subentrato spesso Lazaro è un giocatore che prende voto, perché ama entrare subito nel vivo della contesa. Al Classic o Mantra non bisogna però eccedere con i crediti: al massimo 10 su mille.