Kaba, numeri e statistiche del mediano francese del Lecce

Il mediano Kaba è arrivato al Lecce con lo scopo di blindare il vertice basso di centrocampo. Al Fantacalcio merita l’acquisto?

Proveniente dal Valenciennes e calciatore di origine francese, Mohamed Kaba è alla sua prima stagione nelle fila del Lecce, club che in questo inizio di campionato si sta garantendo una posizione tranquilla in classifica grazie ad una serie di prestazioni tutto sommato convincenti.

Il centrocampista Kaba, classe 2001 e nato ad Orleans, si sta facendo notare in virtù di numerose presenze in questo inizio di stagione. Di seguito la nostra scheda si focalizzerà proprio su di lui, mostrando alcuni numeri interessanti in chiave Fantacalcio: è una valida ed affidabile scelta nel celebre gioco simulativo tra amici? Com’è andata la sua prestazione nell’ultima gara di campionato? E il rendimento complessivo qual è? Ecco ciò che c’è da sapere su di lui.

Come ha giocato Kaba nell’ultima partita contro l’Udinese?

Nella nona giornata di campionato il Lecce si è imbattuto nell’Udinese, una squadra a caccia di punti visto che al momento la sua classifica è alquanto deficitaria. Ne è uscito un pareggio per 1-1, in una gara nel primo tempo a ritmi blandi, ma che si è vivacizzata nella ripresa.

Kaba ha giocato dal primo minuto della gara e per lui la valutazione non ha però raggiunto la sufficienza. Insieme a Ramadani costituisce una coppia di centrocampo tutta quantità e grinta ed a larghi tratti è stato un mastino in difesa, tuttavia in qualche ripartenza ha commesso delle imprecisioni e, nel complesso, il Fantavoto che ne è scaturito è stato pari a 5,5.

E’ inoltre atleticamente calato in modo vistoso nel secondo tempo, essendo infatti sostituito al minuto 79.

Kaba, i voti al Fantacalcio

Finora Kaba ha giocato in otto partite su nove di questo inizio di campionato di Serie A. Una sola gara saltata, contro il Napoli, a causa di un cartellino rosso inflitto nel precedente match – la sesta giornata contro la Juventus che gli ha portato un 4 come Fantavoto.

Nelle altre gare il calciatore francese ha giocato con diligenza e grinta, andando sotto la sufficienza soltanto in due occasioni, in cui ha ricevuto un 5,5 (alla terza giornata contro la Salernitana con cartellino giallo e nell’ultima contro l’Udinese).

In sintesi, Mohamed Kaba è il classico giocatore di quantità, che non brillerà nelle giocate ma che difficilmente farà mancare il suo apporto di mediano, al gioco del Lecce.

Kaba nella probabile formazione Lecce – Torino

Il centrocampista transalpino difficilmente salterà la prossima gara, salvo il caso di infortuni dell’ultimo momento. Il Lecce sarà impegnato in un match da non sottovalutare, poiché riceverà il Torino tra le mura amiche.

Per D’Aversa e la sua squadra un ulteriore chance per consolidare la posizione in classifica di Serie A, e per Kaba una nuova possibilità di rafforzare il suo ‘peso specifico’ nel club. Sabato 28 contro i granata l’allenatore del Lecce riproporrà il modulo 4-3-3 e, salvo alcuni dubbi, pare praticamente certa la riconferma di Kaba.

Questa infatti la probabile o possibile formazione:

Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo/Dorgu; Kaba, Ramadani, Oudin/Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza/Banda

Vi sono alcuni ballottaggi che riflettono i dubbi di mister D’Aversa, i quali saranno sciolti nei prossimi giorni. Per Kaba – dicevamo – altissime chance di entrare in campo da titolare.

Kaba nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

I numeri sintetici del percorso iniziale di Kaba con la maglia del Lecce sono i seguenti:

Partite a voto: otto;

Gol: zero;

Assist: zero;

Ammonizioni: una;

Espulsioni: una;

Fantamedia: 5,62.

Kaba è un acquisto affidabile al Fantacalcio?

Centrocampista centrale o mediano di rottura, Kaba è fisicamente forte ma anche atletico ad agile nelle movenze in campo. Ha corsa e sa inserirsi e smarcarsi in appoggio per favorire la manovra dei compagni. Inoltre appare sicuro nelle giocate, con cui talvolta punta l’avversario per cercare situazioni di superiorità numerica.

In sintesi è il classico centrocampista di interdizione e tempismo, affidabile per gli allenatori, un po’ meno per i fantallenatori che sono alla ricerca di un profilo che possa portare punti o bonus.

Come il compagno di reparto Ramadani (con cui può essere schierato assieme), Kaba porta costanza di rendimento e tante partite giocate, ma non ci si può aspettare exploit o risultati eclatanti sul piano dei Fantavoti.

Profilo ideale come riserva, può essere più interessante al Mantra che al Classic, ma pur sempre in campionati Fantacalcio numerosi e ad un prezzo di massimo 5/6 crediti su un budget di mille.