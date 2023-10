Juve fuori dai giochi scudetto: “È l’Inter la favorita” | VIDEO CM.IT

Domani all’Allianz Stadium la sfida tra Juventus e Verona: il pronostico del patron scaligero Setti sulla corsa scudetto

Trasferta proibitiva per il Verona domani sera sul campo della Juventus nell’anticipo della decima giornata di Serie A.

Momento difficile in campionato per gli scaligeri, che hanno conquistato solamente due punti nelle ultime sette gare di campionato. L’ultima vittoria risale ormai al 26 agosto contro la Roma, con l’undici di Baroni che conserva adesso soltanto una lunghezza dalla zona retrocessione.

A margine dell’Assemblea in Lega Calcio a Milano, ha parlato il presidente dell’Hellas Maurizio Setti sulla sfida dell’Allianz Stadium contro la formazione di Allegri: “É una partita bellissima da giocare, l’importante che ci sia la prestazione. Poi la Juve è la Juve, ma la palla è rotonda”.

I bianconeri sono tornati prepotentemente in corsa per il titolo dopo il blitz di San Siro contro il Milan, per Setti però c’è un’altra squadra in pole nella corsa alla vittoria finale in campionato: “Juventus favorita per lo scudetto? No, per me è l’Inter. È più forte“, la riposta secca del patron del Verona ai giornalisti presenti tra cui l’inviato di Calciomercato.it.