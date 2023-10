Incontro per Rabiot: c’è l’apertura su ingaggio e durata

Incontro per Adrien Rabiot che si è tenuto questo pomeriggio: apertura su durata e cifre del contratto

Incontro per il rinnovo di Adrien Rabiot. La Juventus non vuole perdere il centrocampista francese, in scadenza di contratto a fine stagione.

Dopo aver rinnovato di un solo anno la scorsa estate, quando tutto lasciava pensare che l’ex Paris Saint-Germain fosse destinato a lasciare Torino a parametro zero, ora la situazione si ripropone e la dirigenza bianconero ha la volontà di chiudere la pratica prima della fine della stagione, visto che a gennaio il calciatore potrà firmare con un nuovo club.

Ecco perché questo pomeriggio, come riferisce ‘sportmediaset.it’, è andato in scena un incontro tra Giuntoli, Manna e la mamma agente di Rabiot. Un primo vertice che è servito per capire la disponibilità da parte del francese a prolungare il suo contratto con la Juventus.

Durante l’incontro Veronique Rabiot avrebbe dato una importante apertura sia sulla durata che sulle cifre del nuovo contratto. Un primo passo quindi verso il rinnovo, anche se per la fumata bianca bisognerà ancora attendere.

Calciomercato Juventus, incontro per il rinnovo di Rabiot

Ad ogni modo la volontà del club bianconero è quello di confermare Rabiot in rosa, anche perché il francese è uno degli elementi maggiormente apprezzati da Massimiliano Allegri.

Il tecnico della Juventus è riuscito a far rendere al meglio l’ex Psg e lo ritiene un elemento fondamentale nella sua squadra. Anche per questo Giuntoli lavora per il rinnovo in modo da accontentare il tecnico e garantire la permanenza di un elemento importante.