Gimenez tra beffa e retroscena: dopo la Lazio spunta una nuova pretendente

Gimenez, attaccante del Feyenoord, ha realizzato una doppietta alla Lazio; sul giocatore, in ottica mercato, spunta una nuova pretendente

Nella serata di mercoledì, la Lazio ha affrontato il Feyenoord nella terza giornata di Champions League; partita importante in ottica qualificazione dal momento che, tolte sorprese dell’ultima ora, gli olandesi si giocheranno con i biancocelesti il passaggio del turno insieme all’Atletico Madrid. I ragazzi di Sarri non hanno disputato un grande match con i padroni di casa ad aver vinto per tre a uno; grande protagonista Gimenez, autore di una doppietta (sono cinque le reti realizzate in tre sfide ai biancocelesti) a cui bisogna aggiungere anche un gol annullato.

Giocatore che ha iniziato la stagione nel migliore dei modi; due gol in Champions più i tredici in campionato per un centravanti di grande qualità e che sta dimostrando di avere un feeling decisamente importante con il gol. I biancocelesti dovranno affrontarlo anche nel match di ritorno con la speranza di poterlo arginare; prestazioni di Gimenez che non sono di certo passate inosservate e l’attaccante, in ottica mercato, interessa a diverse squadre tra cui anche la Lazio.

Doppia beffa dunque per il club capitolino che ha dovuto fare i conti, ancora una volta, con un centravanti capace di trovare la via della rete ogni volta che affronta i biancocelesti. In Italia, però, sul giocatore era forte anche l’interesse di Inter e Milan; i nerazzurri potrebbero andare a rinforzare il loro reparto offensivo e dare una soluzione in più all’interno della rosa di Inzaghi mentre i rossoneri cercano un centravanti per far rifiatare Giroud, non più giovanissimo.

Gimenez, attaccante al centro del mercato: spunta nuova pretendente

Abbiamo parlato di come Gimenez piaccia in Italia; il centravanti, che tanto bene sta facendo al Feyenoord, ha attirato l’attenzione anche di club esteri. In Liga troviamo l’Atletico Madrid mentre in Premier League non possiamo non parlare di Chelsea ed Arsenal, due delle principali squadre del massimo campionato inglese; oltre a Blues e Gunners, però, occhio anche al Tottenham.

Gli Spurs hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi e sembrano poter lottare, fino alla fine, per il titolo; in vista della prossima sessione di mercato estiva, il club potrebbe andare a rinforzare quel reparto offensivo che ha visto l’addio di Kane e Gimenez sembra essere il profilo perfetto.

Difficile ipotizzare un cambio maglia per il centravanti a gennaio mentre, la prossima estate, potrebbe anche scatenarsi una vera e propria asta di mercato; Italia ed estero, Gimenez piace a tutti e sta dimostrando di avere le qualità per potersi imporre in qualsisia squadra di qualsiasi campionato.