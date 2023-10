Ancelotti e l’offerta indecente: Inter e Milan non hanno scampo

Irrompe il Real Madrid nella corsa per l’obiettivo sul mercato di Inter e Milan: strada tutta in salita per le due milanesi

Santiago Gimenez stende la Lazio di Sarri e si guadagna i riflettori d’Europa dopo l’ultima giornata di Champions League.

Il bomber messicano è un cecchino infallibile in questo avvio di stagione e a farne le spese è stata la squadra biancoceleste, travolta a Rotterdam dal Feyenoord. Doppietta per Gimenez che non ha lasciato scampo a Immobile e compagni. Il centravanti classe 2001 ha già messo a referto 15 gol in undici partite stagionali, alla media di una rete ogni 57 minuti. Inevitabile che diverse big del panorama europeo abbiano messo nel mirino l’ex Cruz Azul, finito nei radar di Ausilio per l’attacco dell’Inter per la prossima estate e sul quale stanno riflettendo anche i cugini del Milan, alla ricerca di un goleador di prospettiva considerando i 37 anni di Giroud.

Gimenez lontano per Milan e Inter: irrompe il Real Madrid

La strada per le due corazzate italiane si preannuncia però in salita e piena di ostacoli sul conto di Gimenez. Il 22enne attaccante – come scrive il quotidiano iberico ‘AS’ – sarebbe infatti tra gli osservati speciali del Real Madrid, con Florentino Perez pronto a regalare un nuovo bomber a gennaio a Carlo Ancelotti.

Fari accesi inoltre dalla Premier League per il messicano, dove specialmente il Tottenham sarebbe sulle tracce del giocatore. L’interesse dei madrileni e dei ‘Mugpies’ è confermato dallo stesso agente di Gimenez, ma non sarà impresa facile strapparlo già nella finestra di gennaio al Feyenoord. Il sodalizio olandese non vorrebbe privarsi del suo diamante più pregiato almeno fino al prossimo giugno: per dare il via libera alla cessione servirebbe infatti un’offerta indecente e di gran lunga superiore rispetto alla valutazione da 40 milioni di euro del cartellino del centravanti sudamericano.