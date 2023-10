PAGELLE E TABELLINO FEYENOORD-LAZIO 3-1: Casale disastro. Gimenez caterpillar

Pagelle e tabellino di Feyenoord-Lazio, match valido per la 3a giornata della fase a gironi della Uefa Champions League 2023/24

FEYENOORD

Bijlow 6

Nieuwkoop 6. FLOP Dal 45′ Lopez 5,5: nel secondo tempo soffre tantissimo Zaccagni, fino a non riuscire praticamente mai a prenderlo. L’esterno della Lazio mette più di un pallone pericoloso in area, su uno di questi Castellanos cestina clamorosamente.

Geertruida 7

Hancko 7

Hartman 7

Wieffer 7

Timber 7

Zerrouki 6,5

Stengs 7. Dal 78′ Ivanusec sv

TOP Gimenez 7,5: non c’è neanche da spiegarlo. Attaccante di livello altissimo, fisico e tecnica, senso del gol e intelligenza tattica. Un tesoretto per il Feyenoord. Stasera prende a spallate la Lazio. E pensare che in estate Lotito ci aveva pensato, desistento per il prezzo alto e la poca voglia degli olandesi di privarsene. Non fatichiamo a capire il perché. Ma forse per la Lazio era il caso di insitere. Dal 78′ Ueda sv

Peixao 6,5. Dal 70′ Jahanbakhsh 6,5

All.: Arne Slot 7

LAZIO

Provedel 6

Hysaj 5 Dal 45′ Lazzari 4,5

FLOP Casale 3: un disastro più che totale. Tra primo e secondo tempo non ne azzecca una neanche per sbaglio. Sbaglia qualsiasi movimento e uscita, posizionato sempre malissimo con il corpo e in ritardo. Ha colpe praticamente su tutti i gol del Feyenoord. Errore anche di Sarri, visto che Patric non stava sfigurando.

Romagnoli 5

Marusic 4,5

Vecino 5,5

Rovella 5 Dal 45′ Guendouzi 5

Luis Alberto 5

Felipe Anderson 4,5. TOP Dal 68′ Pedro 6: almeno un segnale, qualcosa che si muove. Segna un rigore non semplice, calciandolo in maniera perfetta. Quando entra lui può sempre succedere qualcosa. Forse sarebbe ora di dargli più spazio.

Immobile 4,5 Dal 54′ Castellanos 5,5

Zaccagni 6

All.: Maurizio Sarri 4,5

Arbitro: Tobias Stieler (GER) 5,5

Feyenoord-Lazio 3-1, il tabellino

Marcatori: 31′ e 74′ Gimenez (F), 45’+2′ Zerrouki (F), rig. 83′ Pedro (L)

Ammoniti: 27′ Rovella (L), Nieuwkoop (F), 44′ Gimenez (F), 45’+1′ Casale (L), 48′ Lopez (F), 58′ Hartman (F), 61′ Romagnoli (L), 65′ Vecino (L), Zaccagni (L), Guendouzi (L), Castellanos (L), Geertruida (F)

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Nieuwkoop (45′ Lopez), Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Zerrouki; Stengs (78′ Ivanusec), Gimenez (78′ Ueda), Peixao (70′ Jahanbakhsh). A disp.: Wellenreuther, Lamprou, Beelen, Dilrosun, Van Den Belt, Milambo, Lingr. All.: Arne Slot

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj (45′ Lazzari), Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Rovella (45′ Guendouzi), Luis Alberto; Felipe Anderson (68′ Pedro), Immobile (54′ Castellanos), Zaccagni. A disp.: Sepe, Magro, Pellegrini, Patric, Gila, Kamada, Cataldi, Isaksen. All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Tobias Stieler (GER)

Assistenti: Christian Gittelmann (GER) – Mark Borsch (GER); IV ufficiale: Martin Petersen (GER); V.A.R.: Bastian Dankert (GER); A.V.A.R.: Willy Delajod (FRA).