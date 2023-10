Gimenez show, stop improvviso per la Lazio: il Feyenoord cala il tris

Da pochi istanti è chiusa la sfida tra Feyenoord e Lazio. Gli olandesi si sono imposti con il risultato di 3-1. La sintesi dei momenti salienti della gara

Arriva il primo stop in Champions League per la Lazio. Al termine di una gara cominciata male e proseguita peggio, i biancocelesti sono stati sconfitti con un secco 3-1 dal Feyenoord. A segno per i padroni di casa Gimenez (con una doppietta) e Zerrouki. Inutile la rete nel finale di Pedro che ha accorciato le distanze.

L’incubo Gimenez si è letteralmente abbattuto su una Lazio inerme che ha poco potuto nel contenere la spinta dei padroni di casa. Dopo aver approcciato alla gara in maniera ottimale, il Feyenoord ha avuto non solo il merito di sbloccarla con Gimenez, ma anche quello di arrotondare il risultato grazie al sigillo di Zerrouki. Biancocelesti abulici e mai in partita, con reparti scollati e mancanza di incisività in zona gol.

Provedel, chiamato agli straordinari in almeno un paio di circostanze, non può nulla sull’altro sigillo di Gimenez, che trova il gol al 74′, il quinto negli ultimi tre confronti con la Lazio. Nel finale gli uomini di Sarri si riversano in avanti per provare almeno a ridurre lo svantaggio. Ci pensa Pedro al minuto 83′ a trovare il gol della bandiera che, di fatto, non addolcisce la pillola. Brutto stop per i biancocelesti, che dopo il pareggio contro l’Atletico e la vittoria in casa del Celtic, incappano in una pesante sconfitta, soprattutto sotto il piano della prestazione.