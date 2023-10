Douglas Costa di nuovo alla Juventus: il video fa sognare i tifosi

I tifosi reclamano il grande ritorno alla Juventus di Douglas Costa: il post bianconero fa sognare i sostenitori della Vecchia Signora

La suggestione aleggia da giorni: Douglas Costa di nuovo alla Juventus. Il nome del brasiliano è da giorni accostato al club bianconero e lui non ha fatto nulla per mettere a tacere le voci, pur consapevole delle difficoltà di un ritorno.

Al di là degli aspetti tecnici, l’ex Bayern Monaco piace ai sostenitori della Juventus a cui un suo ritorno a Torino non dispiacerebbe. Così basta poco per scatenare i tifosi e il club bianconero ci ha messo anche del suo. Sul canale Instagram della società, infatti, oggi è stato pubblicato un video con una giocata proprio di Douglas Costa. Il calciatore ha risposto dal suo profilo ufficiale e i commenti si sono sprecati.

In tanti quelli in cui si chiede il ritorno del brasiliano in bianconero, senza dimenticare chi ha comunque messo in evidenza come il calciatore abbia spesso problema fisici e sia ormai avanti con l’età.

Calciomercato Juventus, il post su Douglas Costa scatena i tifosi

Libero di firmare con un club dopo la fine della sua esperienza in MLS, Douglas Costa a 33 anni si trova nella parabola discendente della propria carriera ma sarebbe propenso a provare un’ultima esperienza ad alto livello, tornando proprio alla Juventus.

Sono pronti a riabbracciarlo i tifosi bianconeri: “Lo fate apposta, non illudetemi” ha scritto un tifoso in risposta al video pubblicato dalla Juventus. E di commenti di questo tenore ce ne sono davvero tanti come chi suggerisce: “Riportatelo a casa, sei mesi di questo demone”.